بروتوكول بين التنظيم والإدارة والخدمة المدنية الأردني لتبادل الخبرات

وقع الدكتور صالح عبدالرحمن الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورئيس ديوان الخدمة المدنية الأردني الدكتور خلف الهميسات مشروع بروتوكول تعاون بالأحرف الأولي في مجال الوظيفة العامة والخدمة المدنية، وذلك لحين انعقاد اللجنة العليا المصرية- الأردنية المشتركة بحضور رئيسي وزراء البلدين.

وأوضح الدكتور صالح الشيخ أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز أوجه التعاون و تبادل الخبرات بين الطرفين لرفع مستوى الوظيفة العامة وتطوير وتنمية إدارة الموارد البشرية .

وأشار رئيس الجهاز إلى أن البروتوكول يتيح تبادل الزيارات والخبراء والموظفين والبرامج التدريبية وتنفيذ ورش عمل مشتركة لرفع مستوى الأداء فضلا عن الاطلاع على القوانين والأنظمة والتشريعات والوثائق والإصدارات المتعلقة بشئون الوظيفة العامة والخدمة المدنية في البلدين.

ويتضمن البروتوكول تشكيل لجنة فنية مشتركة تقوم برسم برامج التعاون وتحديد الأليات المناسبة لتنفيذها واتخاذ الإجراءات لمواجهة الصعوبات أمام عملية التنفيذ على أن تعقد اللجنة اجتماعات دورية سنويا.

وأضاف "الشيخ" أن البروتوكول يسري العمل به لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد تلقائيا ما لم يبلغ أي طرف الأخر برغبته في تعديله أو عدم تجديده قبل انتهاء سريانه.

جدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك عام 2006 بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ممثلاً عن جمهورية مصر العربية وديوان الخدمة المدنية ممثلاُ عن المملكة الأردنية الهاشمية في مجالات الخدمة المدنية والتدريب وميكنة العمل الحكومي، كما تم توقيع مذكره تفاهم ين الحكومتين الأردنية والمصرية في مجال الإداره والخدمة المدنية عام 2009.