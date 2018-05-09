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الوطن

"التموين": ضخ 20 ألف طن لحوم ودواجن بمعارض "أهلا رمضان"

منذ 16 دقيقة
كتب: أحمد غنيم
"التموين": ضخ 20 ألف طن لحوم ودواجن بمعارض "أهلا رمضان"

التموين: ضخ 20 ألف طن لحوم ودواجن بمعارض "أهلا رمضان"

قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، إن معرض "أهلا رمضان" بالقاهرة وكافة المحافظات سيتم افتتاحه غدا الخميس، ويستمر حتى نهاية الشهر، لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

وأضاف "رمضان"، في تصريحات صحفية اليوم أنه سيتم ضخ 20 ألف طن لحوم مجمدة ودواجن بمعارض "أهلا رمضان"، ومن المقرر أن تشارك 250 شركة غذائية فيه.

وشدد أن معارض "أهلا رمضان" ستعمل من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى العاشرة مساء كل يوم، بكافة المحافظات للتسهيل على المواطنين الوصول إليها.

 

 

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