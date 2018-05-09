تسجيل الدخول

الوطن

مدير "رايتس ووتش" بإسرائيل: ترحيلي محاولة لمنع كشف الانتهاكات

منذ 6 دقيقة
كتب: وكالات
مدير "رايتس ووتش" بإسرائيل: ترحيلي محاولة لمنع كشف الانتهاكات

صورة أرشيفية

عدّ عمر شاكر، مدير مكتب منظمة هيومن رايتش ووتش الأمريكية، في إسرائيل وفلسطين، قرار السلطات الإٍسرائيلية إلغاء تصريح عمله والطلب منه مغادرة البلاد خلال 14 يوما، بـ"محاولة لإسكات المنظمة"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وأضاف شاكر، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تهدف إلى منع كشف الانتهاكات التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

وأكمل: "إسرائيل تواصل التضييق على الحقوقيين والمنظمات الحقوقية فقد منعت الأسبوع الماضي دخول وفد محامين من الولايات المتحدة الأمريكية، وتُشدد القيود على المنظمات الحقوقية الإسرائيلية وتعتقل نشطاء وحقوقيين، إنها لا تريد أن نعمل على توثيق الانتهاكات".

وأضاف:" إسرائيل بلد احتلال وتمييز، وتحتل الأراضي الفلسطينية منذ 51 عاما".

ونفى "شاكر" الاتهامات الإسرائيلية له بالعمل ضمن أنشطة "مقاطعة إسرائيل والمستوطنات".

وقال:" نعمل بكل شفافية على توثيق الانتهاكات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبذات الطريقة التي نعمل بها في 90 دولة حول العالم".

وكانت "هيومن رايتس ووتش"، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن السلطات الإسرائيلية قد ألغت تصريح عمل شاكر، وأمرته بمغادرة البلاد.ويأتي هذا القرار بعد عام على منح وزارة الداخلية الإسرائيلية المنظمة الحقوقية الدولية (مقرها نيويورك) تصريحاً بتوظيف شاكر كخبير أجنبي، بعد أن رفضت إصداره في البداية.

وقال إيان ليفين، نائب المدير التنفيذي للبرامج في المنظمة، في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه إن "الأمر لا يتعلق بشاكر، بل بإسكات هيومن رايتس ووتش، ووقف انتقاد سجل حقوق الإنسان الإسرائيلي"، وفق موقع المنظمة.

أخبار متعلقة

إسرائيل تطرد ممثل هيومن رايتس ووتش: يحث على مقاطعتنا

إسرائيل تطرد ممثل هيومن رايتس ووتش: يحث على مقاطعتنا
برلماني مهاجما "هيومان ووتش رايتس": منظمة مشبوهة وتعمل لصالح أجندات

برلماني مهاجما "هيومان ووتش رايتس": منظمة مشبوهة وتعمل لصالح أجندات
"رايتس ووتش": قوات عراقية تعاقب عائلات يشتبه في انتمائهم لـ"داعش"

"رايتس ووتش": قوات عراقية تعاقب عائلات يشتبه في انتمائهم لـ"داعش"
"رايتس ووتش": هدم إسرائيل مدارس في الضفة قد يرقى إلى جريمة حرب

"رايتس ووتش": هدم إسرائيل مدارس في الضفة قد يرقى إلى جريمة حرب
برلماني عن تقرير "هيومان رايتس ووتش": "لا يعني لنا شيئا"

برلماني عن تقرير "هيومان رايتس ووتش": "لا يعني لنا شيئا"

التعليقات

المونديال.. النجوم يحاربون من أجل السفر إلى روسيا

أحدث الأخبار

أرباح "طيران الإمارات" ترتفع 67% العام الماضي

أرباح "طيران الإمارات" ترتفع 67% العام الماضي

والي لـ"النواب": أرفض إطلاق الاتهامات جزافا على برنامج "تكافل وكرامة"

والي لـ"النواب": أرفض إطلاق الاتهامات جزافا على برنامج "تكافل وكرامة"

وزير التضامن الاجتماعي: قانون المعاشات الجديد يتماشى مع تطورات الأسعار

وزير التضامن الاجتماعي: قانون المعاشات الجديد يتماشى مع تطورات الأسعار

مدير "رايتس ووتش" بإسرائيل: ترحيلي محاولة لمنع كشف الانتهاكات

مدير "رايتس ووتش" بإسرائيل: ترحيلي محاولة لمنع كشف الانتهاكات

بالفيديو| طرح تريلر "يوم الدين" تزامنا مع مشاركته بـ"كان السينمائي"

بالفيديو| طرح تريلر "يوم الدين" تزامنا مع مشاركته بـ"كان السينمائي"

اختيارات الوطن

تعرف على أهم مزايا معارض "أهلا رمضان"

تعرف على أهم مزايا معارض "أهلا رمضان"

«عاصم» دمّر قرية في الغربية بـ«صور جنسية» ثأرًا لأمه.. عاد لينتقم

«عاصم» دمّر قرية في الغربية بـ«صور جنسية» ثأرًا لأمه.. عاد لينتقم

كنيسة إسبانية تحولت إلى مطعم للحفاظ على التراث

كنيسة إسبانية تحولت إلى مطعم للحفاظ على التراث

زيارات شركة المياه: مرة قراءة.. التانية فواتير.. والتالتة «شيل العداد»

زيارات شركة المياه: مرة قراءة.. التانية فواتير.. والتالتة «شيل العداد»

محمد صلاح في امتحان "السادس الابتدائي" بالمنصورة: سؤال بـ6 درجات

محمد صلاح في امتحان "السادس الابتدائي" بالمنصورة: سؤال بـ6 درجات

الأكثر قراءة

عاجل