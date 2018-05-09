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الوطن

بالفيديو| طرح تريلر "يوم الدين" تزامنا مع مشاركته بـ"كان السينمائي"

منذ 5 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
بالفيديو| طرح تريلر "يوم الدين" تزامنا مع مشاركته بـ"كان السينمائي"

مشهد من فيلم "يوم الدين"

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "يوم الدين" للمخرج أبو بكر شوقى، التريلر الأول للفيلم عبر قناتها على "يوتيوب"، وذلك تزامنا مع عرض الفيلم في المسابقة الرسمية بالدورة الـ 71 من مهرجان كان السينمائي.

"يوم الدين" فيلم يضم دراما مليئة بالمغامرات عن المسيحي المصري "بشاي" الذي يعيش في مستعمرة للمصابين بالجذام، وبعد وفاة زوجته يتحلى بالشجاعة ويقرر مغادرة المستعمرة لأول مرة منذ أن تم التخلي عنه هناك عندما كان طفلاً، ويبدأ الرحلة برفقة الطفل اليتيم "أوباما"، على عربة يجرها حمار، في رحلة عبر مصر إلى مسقط رأسه لمعرفة السبب الذى جعل والده يخلف وعده بالعودة من أجله.

الفيلم من بطولة راضي جمال وأحمد عبد الحفيظ، وتعاون فيه شوقي مع مدير التصوير الأرجنتيني فدريكو سيسكا، المونتيرة إيرين غرينويل، والموسيقى عمر فاضل الذي ألف الموسيقى التصويرية للفيلم.

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