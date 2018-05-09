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الوطن

بومبيو من بيونج يانج: عقدت اجتماعات "مثمرة" مع "جونج أون"

منذ 45 دقيقة
كتب: وكالات
بومبيو من بيونج يانج: عقدت اجتماعات "مثمرة" مع "جونج أون"

وزير الخارجية الأمريكي- مايك بومبيو-صورة أرشيفية

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إنه عقد "اجتماعات مثمرة"، مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، معبرا في تغريدة له عبر "تويتر"، من بيونج يانج، التي وصلها في وقت سابق اليوم، تحضيرًا للقمة المنتظرة بين رئيسي البلدين، عن سعادته بإخلاء سبيل 3 مواطنين كانوا محتجزين في كوريا الشمالية، وبعودتهم معه إلى البلاد، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.

والثلاثة هم "كيم هاك ـ سونج"، و"كيم سانج دوك"، المحتجزين منذ عام 2015، و"كيم دونج شول"، المحتجز منذ العام الماضي، بتهم تتعلق بـ"ممارسة أنشطة تخريبية معادية".

وفي تصريح صحفي، عقب لقائه "جونج أون"، قال بومبيو إن "بلاده مصممة على المضي قدمًا في التعاون مع بيونج يانج لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية".

ولفت إلى وجود تحديات كبيرة تواجه ذلك المسار، مبديًا تفاؤله بإنهاء العداء بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، والمستمر منذ عقود.

 

 

 

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