تسجيل الدخول

الوطن

غدا.. "كوميديا البؤساء" تستأنف عروضها على مسرح ميامي

منذ 29 دقيقة
كتب: الهام زيدان
غدا.. "كوميديا البؤساء" تستأنف عروضها على مسرح ميامي

مشهد من "كوميديا البؤساء"

تستأنف مسرحية "كوميديا البؤساء" عروضها بداية غدا الخميس، في تمام الثامنة على مسرح ميامي بطلعت حرب، وذلك بعد توقف العرض لمدة ثلاثة أيام بسبب إصابة أحد أبطال العرض.

"كوميديا البؤساء" عرض غنائي استعراضي من بطولة رنا سماحة، محمود عزت، رامي الطمباري، محمد عبده، عمرو كمال بدير، إيهاب الزناتي، محمود خالد، مريم البحراوي، رانيا النجار، محمد حسن رمضان، مايا ماهر، زينا زين، أكرم عمران، يوسف ذكرى، ألحان محمد الصاوي، ديكور عمرو الأشرف، أزياء نعيمة العجمي، استعراضات رشا مجدي، أشعار أحمد حسن رؤوف، مونتاج ومادة فيلمية محمد حجازي، تصوير فوتوغرافية مارتن آدم، تأليف وإخراج مروة رضوان.

أخبار متعلقة

الخميس.. عرض "كوميديا البؤساء" على مسرح ميامي

الخميس.. عرض "كوميديا البؤساء" على مسرح ميامي
الخميس.. مروة رضوان تكشف سر تقديمها "كوميديا البؤساء" على مسرح ميامي

الخميس.. مروة رضوان تكشف سر تقديمها "كوميديا البؤساء" على مسرح ميامي
مدير "المسرح الكوميدي": افتتاح "كوميديا البؤساء" على مسرح ميامي

مدير "المسرح الكوميدي": افتتاح "كوميديا البؤساء" على مسرح ميامي
رنا سماحة: سعيدة بالمشاركة في الجزء الثاني من "أفراح إبليس"

رنا سماحة: سعيدة بالمشاركة في الجزء الثاني من "أفراح إبليس"

التعليقات

المونديال.. النجوم يحاربون من أجل السفر إلى روسيا

أحدث الأخبار

5 قتلى في هجمات على مركزين للشرطة في كابول

5 قتلى في هجمات على مركزين للشرطة في كابول

الحكومة توافق على 30 مليون جنيه منحة صندوق التنمية الكويتي للاستثمار

الحكومة توافق على 30 مليون جنيه منحة صندوق التنمية الكويتي للاستثمار

السبت.. أحمد الصعيدي يقود أوركسترا القاهرة السمفوني بالأوبرا

السبت.. أحمد الصعيدي يقود أوركسترا القاهرة السمفوني بالأوبرا

الحوثيون يستهدفون الرياض بصاروخين

الحوثيون يستهدفون الرياض بصاروخين

لجنة بـ"الأعلى للجامعات" تزور منشآت "طب أسنان بنها"

لجنة بـ"الأعلى للجامعات" تزور منشآت "طب أسنان بنها"

اختيارات الوطن

تعرف على أهم مزايا معارض "أهلا رمضان"

تعرف على أهم مزايا معارض "أهلا رمضان"

«عاصم» دمّر قرية في الغربية بـ«صور جنسية» ثأرًا لأمه.. عاد لينتقم

«عاصم» دمّر قرية في الغربية بـ«صور جنسية» ثأرًا لأمه.. عاد لينتقم

كنيسة إسبانية تحولت إلى مطعم للحفاظ على التراث

كنيسة إسبانية تحولت إلى مطعم للحفاظ على التراث

زيارات شركة المياه: مرة قراءة.. التانية فواتير.. والتالتة «شيل العداد»

زيارات شركة المياه: مرة قراءة.. التانية فواتير.. والتالتة «شيل العداد»

محمد صلاح في امتحان "السادس الابتدائي" بالمنصورة: سؤال بـ6 درجات

محمد صلاح في امتحان "السادس الابتدائي" بالمنصورة: سؤال بـ6 درجات

الأكثر قراءة

عاجل