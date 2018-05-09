غدا.. "كوميديا البؤساء" تستأنف عروضها على مسرح ميامي

تستأنف مسرحية "كوميديا البؤساء" عروضها بداية غدا الخميس، في تمام الثامنة على مسرح ميامي بطلعت حرب، وذلك بعد توقف العرض لمدة ثلاثة أيام بسبب إصابة أحد أبطال العرض.

"كوميديا البؤساء" عرض غنائي استعراضي من بطولة رنا سماحة، محمود عزت، رامي الطمباري، محمد عبده، عمرو كمال بدير، إيهاب الزناتي، محمود خالد، مريم البحراوي، رانيا النجار، محمد حسن رمضان، مايا ماهر، زينا زين، أكرم عمران، يوسف ذكرى، ألحان محمد الصاوي، ديكور عمرو الأشرف، أزياء نعيمة العجمي، استعراضات رشا مجدي، أشعار أحمد حسن رؤوف، مونتاج ومادة فيلمية محمد حجازي، تصوير فوتوغرافية مارتن آدم، تأليف وإخراج مروة رضوان.