إيرادات "Avengers" تقترب من الـ 2 مليار دولار

يواصل فيلم "Avengers: Infinity War" تصدر قائمة عائدات التذاكر، حيث حقق إيرادات مرتفعة اقتربت من كسر حاجز الـ 2 مليار دولار، وذلك في أسبوعه الثاني بدور العرض السينمائي.

ويعتبر الفيلم هو الثالث في سلسلة المنتقمون والتاسع عشر من عالم مارفل السينمائي، إخراج الأخوان روسو، وتأليف كريستوفر ماركوس وستيفن مكفيلي، بطولة عدد كبير من النجوم من بينهم روبرت داوني جونير، كريس هيمسوورث، كريس إيفانز، مارك رافالو، سكارليت جوهانسون، بيندكت كامبرباتش، ودون شيدل.

يتناول الفيلم قصة المعركة الكبرى الضخمة لفريق المنتقمون وحراس المجرة لمواجهة حرب ضد ثانوس الذي يصل الأرض بعد عامين من تمزيق المنتقمون خلال أحداث كابتن أمريكا: الحرب الأهلية من أجل جمع أحجار لقفازه تسمى "الأحجار اللامتناهية"، أو "الأحجار الأبدية"، وهي عبارة عن 6 أحجار تمتلك طاقة موجودة من قبل نشأة الكون.

وبعد الانفجار العظيم تم ضغط تلك الطاقة غير المتناهية في 6 أحجار تمتلك الواحدة منها قوّة كبيرة جدا بحسب خاصتها، وفي حال تم جمع تلك الأحجار معا فإن حاملها سيحصل على قوة لا متناهية تمكنه من حكم الكون بكامله.