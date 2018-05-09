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الوطن

إحالة مديري إدارات الطعون وتنفيذ الأحكام بـ"التأمين الصحي" للمحاكمة

منذ 39 دقيقة
كتب: أحمد ربيع
إحالة مديري إدارات الطعون وتنفيذ الأحكام بـ"التأمين الصحي" للمحاكمة

وزارة العدل

أحالت وزارة العدل في القضية رقم 54 لسنة 60 قضائية عليا، مديري إدارات الطعون وتنفيذ الأحكام والتحقيقات بالهيئة العامة للتأمين الصحي للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة وعدم أدائهما العمل المنوط بهما بدقة.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن إيمان يس عبد العزيز، مدير إدارة الطعون وتنفيذ الأحكام بالهيئة العامة للتأمين الصحي خلال الفترة من 16 أغسطس 2016 حتى 8 مايو 2017 أشرت على القرار الصادر بشأن تنفيذ الحكم في الدعوى رقم 12869 بوقف التنفيذ لحين مراجعة ملف الدعوى، مما ترتب عليه استصدار القرار التنفيذي وإقامة جنحة عدم تنفيذ الحكم ضد مدير فرع شمال الدلتا لعدم تنفيذ الحكم.

وتبين من تقرير الاتهام الذي أعدته المستشار منى عبد الكريم، بإشراف المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن محمد أبو ضيف البباري، مدير الإدارة العامة للتحقيقات لم يتخذ الإجراءات القانونية حيال تنفيذ الحكم في الدعوى رقم 12869 لسنة 37 قضاء إداري المنصورة.

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