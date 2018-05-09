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الوطن

بالصور| نجوم العالم يشاهدون العرض الأول لـ"يوم الدين" في "كان"

منذ 35 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
بالصور| نجوم العالم يشاهدون العرض الأول لـ"يوم الدين" في "كان"

المخرج المصري أبو بكر شوقي

انطلق العرض الأول لفيلم "يوم الدين" للمخرج المصري أبوبكر شوقي، المشارك في المسابقة الرسمية بالدورة الـ71 من مهرجان كان السينمائي، وذلك بحضور المخرج وزوجته المنتجة دينا إمام، بالإضافة إلى عدد من النجوم من بينهم الأمريكية جوليان مور، الممثلة وعارضة الأزياء لويس بورجوان، المدير الفني لمهرجان كان تيري فريمو، الممثل الألمانى كريستوف والتز."

"يوم الدين" فيلم يضم دراما مليئة بالمغامرات عن المسيحي المصري "بشاي" الذي يعيش في مستعمرة للمصابين بالجذام، وبعد وفاة زوجته يتحلى بالشجاعة ويقرر مغادرة المستعمرة لأول مرة منذ أن تم التخلي عنه هناك عندما كان طفلاً، ويبدأ الرحلة برفقة الطفل اليتيم "أوباما"، على عربة يجرها حمار، في رحلة عبر مصر إلى مسقط رأسه لمعرفة السبب الذى جعل والده يخلف وعده بالعودة من أجله.

الفيلم من بطولة راضي جمال وأحمد عبد الحفيظ، وتعاون فيه شوقي مع مدير التصوير الأرجنتيني فدريكو سيسكا، المونتيرة إيرين غرينويل، والموسيقي عمر فاضل الذي ألف الموسيقى التصويرية للفيلم.

 

 

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