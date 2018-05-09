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رئيس وزراء اليمن: ندرس إنشاء جامعة سقطرى تجسيدا لاهتمام الحكومة

منذ 27 دقيقة
كتب: وكالات
رئيس وزراء اليمن: ندرس إنشاء جامعة سقطرى تجسيدا لاهتمام الحكومة

رئيس الوزراء اليمني-أحمد بن دغر-صورة أرشيفية

قال رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر، الأربعاء، إن حكومته تدرس إنشاء جامعة سقطرى، تجسيدا لاهتمامها بالمحافظة وأبنائها.

كان بن دغر يتحدث خلال لقاء مع أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وطلاب وموظفي كلية التربية (تتبع جامعة حضرموت الحكومية) بمدينة حديبو عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وأوضح أن الحكومة تدرس إنشاء جامعة سقطرى "تنفيذاَ لتوجيهات الرئيس (اليمني) عبد ربه منصور هادي وتجسيدا لاهتمام الحكومة بالمحافظة وأبنائها".

 

وأضاف بن دغر في كلمته، "حينما نتحدث عن الكليات والجامعات علينا أن نتناقش وأن نفكر في الأمور الأكثر عمقا والأكثر استراتيجية، وهي فرصة أن نتحدث عن حاضر ومستقبل اليمن".وأشار أن سقطرى "تمضي في طريقها نحو التغيير، ليتغير معها اليمن، كل اليمن"، وفق ذات المصدر.

وزار بن دغر والوفد الحكومي المرافق له، اليوم، منطقة مومي بجزيرة سقطرى برفقة محافظ الأرخبيل رمزي محروس، للاطلاع على احتياجات المنطقة وتلمس هموم المواطنين.

ووجه بترميم مدرسة "دوباص" بمومي وتوفير كافة احتياجاتها، واعتماد بناء وتشييد أربعة فصول جديدة، لزيادة القدرة الاستيعابية للمدرسة،حسبما ذكرت  وكالة "الأناضول" التركية.

وتأتي تحركات بن دغر في سقطرى التي وصل إليها مطلع الأسبوع الماضي، في ظل تواصل الأزمة بين الحكومة اليمنية والإمارات على خلفية سيطرة قوات تابعة لأبوظبي على مطار وميناء سقطرى، بالتزامن مع وجود بن دغر بالجزيرة.والأحد الماضي، أصدرت الحكومة اليمنية بيانًا، اعتبرت فيه التحرك العسكري الإماراتي بأنه "غير مبرر".

من جانبها، نفت الخارجية الإماراتية، في بيان، اتهامات الحكومة اليمنية، وقالت إن "الوجود العسكري في كافة المحافظات اليمنية المحررة، بما فيها سقطرى يأتي ضمن مساعي التحالف العربي لدعم الشرعية".

 

 

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