غادة والي تتابع واقعة ضرب طفلها في حضانة بالإسماعيلية

تابعت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، استغاثة إحدى الأمهات بمديرية التضامن الاجتماعي في الإسماعيلية، إثر تعرض طفلها البالغ من العمر عاما ونصف العام، للضرب، داخل إحدى الحضانات.

وأعلنت الوزارة، أنه تم التحرك الفوري لوكيلها بالإسماعيلية، ببحث الشكوى، حيث تبين أن الحضانة غير مرخصة، وحررت أسرة الطفل، محضرا في قسم الشرطة بالواقعة، مشيرة إلى أن المديرية تواصل مع رئيس الحي، بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لغلقها.

وشددت والي على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء الحضانات غير المرخصة.