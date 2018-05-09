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الوطن

السوبرانو زينة برهوم تطلق البرنامج التعليمي "عين على الموسيقى"

منذ 17 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
السوبرانو زينة برهوم تطلق البرنامج التعليمي "عين على الموسيقى"

زينة برهوم

أطلقت السوبرانو الأردنية زينة برهوم برنامجًا تعليميًا بعنوان عين على الموسيقى والتعليم ضمن فعاليات مهرجان عمان الأوبرالي لعام 2018، ويتضمن البرنامج ورشة عمل أقيمت في الأكاديمية الملكية ومدرسة ريبتون الإنجليزية الجديدة بالأردن واستمرت لمدة ثلاثة أيام، وتركزت الفكرة الرئيسية للورشة على نشر الوعي الثقافي من خلال الأوبرا والموسيقى الكلاسيكية.

تولى التدريب خلال الورشة السوبرانو زينة برهوم وباولو بتروشيللي سفير المهرجان ولورنزو تاتزيري المدير الفني للمهرجان، وقاموا خلال أول يومين من الورشة بتعليم الأطفال تاريخ الأوبرا والموسيقى الكلاسيكية وأساسيات الوقوف والغناء على المسرح استعداداً للعرض الذي يمثل ذروة هذه المجهودات، حضر العرض أولياء أمور المشاركين الذين تلقوا شهادات موقعة من المدربين الثلاثة ومهرجان عمان الأوبرالي.

افتتحت زينة برهوم العرض بأداء القسم الرابع من السيمفونية الأولى بصحبة عزف أوركسترا الأكاديمية الملكية، ثم تبعها موهبتان مميزتان من مدرسة ريبتون الإنكليزية الجديدة وهما التينور عبد الحكيم هاوي مؤدياً لا دونا إيه موبايل من أوبرا ريجوليتو والسوبرانو جومانا النوباني مؤديةً (أوه ميو بابينو كاروOh Mio Babbino Caro من أوبرا جياني سكيكي، ولاحقاً أدى كورال مدرسة ريبتون الإنكليزية الجديدة أغنية جيورداني الفردية الشهيرة التي تدربوا عليها في الورشة.رافقتهم على البيانو طوال الحفل معلمة الموسيقى ماريا ميلوفانوفيتش، ليختتم باولو بتروشيللي العرض بكلمة عن الموسيقى وتأثيرها على الثقافة والتاريخ.

وعلقت زينة برهوم على الورشة قائلة "أتوجه بشكر خاص إلى الأكاديمية الملكية لاستضافة المهرجان، كما أوجه تحية إلى مدرسة ريبتون الإنجليزية الجديدة. ويتشرف مهرجان عمان الأوبرالي بتقديم الطلاب الذين شاركوا في الورشة في الدورة الثانية من المهرجان المقرر إقامتها بخريف 2018 بالإضافة إلى إقامة حفل افتتاح وكورال أطفال لأوبرا لا بوهيم، أتمنى أن تكون هذه مجرد بداية لمبادرة مزدهرة ومتطورة تتسع لتصل إلى مدارس أخرى".

يقدم المؤتمر الخاص بمهرجان عمان الأوبرالي محاضرات ومتحدثين تحفيزيين من المجتمعين المحلي والدولي، كما يلقي الضوء على تفسير أهمية توفير فرص عمل في مجال الموسيقى، وتأثيرها الإيجابي على السلوك الاجتماعي والمستقبل الثقافي، وعلاوة على ذلك أهمية تطبيق التوعية الثقافية قوميًا.

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