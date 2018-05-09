ختام دورة "التغلب على الأمراض المتوطنة في أفريقيا" بـ"طب عين شمس" غدا

تختتم كلية الطب جامعة عين شمس، غدا، البرنامج التدريبي الأول والذي عقد تحت عنوان "التغلب على الأمراض المتوطنة المهملة في أفريقيا"، ضمن برنامج التعاون الثلاثي بين كلية الطب وهيئة التعاون الدولي اليابانية JICA، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية.

ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر إفريقية وتدريبهم بشكل متميز وطريقة علمية مما له عظيم الأثر في تعميق العلاقات المصرية الإفريقية.جدير بالذكر أن البرنامج يضم 16 متدرباً من السودان، إثيوبيا، كينيا، الكونغو الديمقراطية، نيجيريا، الصومال، غانا، سيراليون، مالاوي، بوروندي، جيبوتي، إريتريا، ليبيريا، السنغال، جنوب السودان، تنزانيا، اوغندا، وزامبيا.