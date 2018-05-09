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الوطن

الكنيسة تنتج فيلما عن "مدارس الأحد" وتستعين بلطفي لبيب وسمير سيف

منذ 15 دقيقة
كتب: مصطفى رحومة:
الكنيسة تنتج فيلما عن "مدارس الأحد" وتستعين بلطفي لبيب وسمير سيف

لطفي لبيب

أعدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فيلمًا روائيًا تسجيليًا، لتوثيق تاريخ "مدارس الأحد"، لعرضه خلال الاحتفالية التي ستقام بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس "مدارس الأحد"، وذلك يوم الأحد المقبل، بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والتي من المقرر أن يحضرها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد كبير من الأساقفة والكهنة.

والفيلم الذي يحمل اسم "مدارس الحياة"، استعانت فيه الكنيسة بالمخرج الكبير سمير سيف، وكتب السيناريو والحوار السيناريست سامح سامي، وقام ببطولته الفنان لطفي لبيب والفنانين سامح فكري ومجدي فوزي واستيفان منير وهاني سيف وماريان شاكر وهبة يوسف وعدد من ضيوف الشرف.

يذكر أن مدارس الأحد تأسست على يد القديس الأرشيدياكون حبيب جرجس وزملائه من رواد مدارس الأحد عام 1918.

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