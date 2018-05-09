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الوطن

15 مايو.. انطلاق أول مهرجان لتنشيط السياحة الرياضية في قنا

منذ 37 دقيقة
كتب: رجب آدم
15 مايو.. انطلاق أول مهرجان لتنشيط السياحة الرياضية في قنا

الهوكي

أعلن فريق هوكي الصعيد بقنا، اليوم الأربعاء، عن تنظيم مهرجان رياضي بعنوان "تنشيط السياحة الرياضية"، برعاية النائب حمدي سعد، عضو مجلس النواب عن دائرة نقادة، وبالتعاون مع المهندسة فاطمة إبراهيم، رئيس المدينة، وذلك 15 مايو الجاري، بمركز نقادة.

وقال محمد تكروني، مؤسس فريق الهوكي، إن المهرجان سينظم لأول مره بمحافظة قنا على أرض ملاعب مركز نقادة، بحضور عدد من الشخصيات الأجنبية بالمجال الرياضي ومسؤولي المحافظة، مؤكدًا مساندة عضو مجلس النواب للفريق ودعم رئاسة المدينة.

يذكر أن فريق الهوكي يعد الأول بصعيد مصر، ويشرف عليه مجموعة من خريجي الكليات الرياضية، حيث قاموا بتنظيم  أكثر من فعالية بمركز نقادة والمحافظة.

 

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