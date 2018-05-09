سحر طلعت تطالب الحكومة باستغلال محمد صلاح "سياحيا"

أشادت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بتصريحات زراب بوليكاشفيلى، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، التي أكد فيها أن المنظمة تسعى للاستعانة بلاعب كرة القدم المصرى العالمي محمد صلاح لتوقيع بروتوكول تعاون ليكون سفيرًا لها فى الترويج للسياحة الرياضية، وأن التعاون مع اللاعب محمد صلاح فكرة جيدة للغاية، معلنًا أنه سيتحدث مع وكيل أعمال اللاعب، لبحث التعاون مع المنظمة.

وقالت "مصطفى"، فى بيان، إن هذه التصريحات تؤكد أهمية الدور الذى يمكن أن يقوم به النجم المصرى العالمى محمد صلاح في الترويج للسياحة المصرية عالميًا.

وطالبت الحكومة خاصة الدكتورة رانيا المشاط، وزير السياحة، بالاهتمام بهذا الموضوع، لاسيما أن اللاعب محمد صلاح أصبح له شعبية كبيرة لدى جميع دول العالم وأصبح واحدًا من أهم سفراء مصر لدى مختلف العالم.

وأعربت عن ثقتها الكاملة فى قدرة اللاعب نجم كرة القدم العالمى محمد صلاح على تحقيق النجاح الكبير وغير المسبوق فى استعادة السياحة العالمية لمصر.