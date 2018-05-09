الرئيس الإيراني لـ"ماكرون": سنقوم بكل ما هو ممكن للبقاء داخل الاتفاق

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، إنه "سيقوم بكل ما في وسعه للبقاء في الاتفاق النووي، لكنه طلب من الأوروبيين تقديم ضمانات بشكل سريع، تؤكد أن شركاتهم ستواصل التعامل مع إيران" بحسب الإليزية.

واتفق الرئيسان، خلال محادثة هاتفية دامت أكثر من ساعة، على إنشاء "مجموعات عمل في أقرب فرصة" بين أوروبا وإيران، تنظر في سبل تقديم "أولى الضمانات التي قد يعرضها بنفسه للشعب الإيراني، لإقناعه بالبقاء داخل الاتفاق"، و"للاستمرار في القيام بأنشطة اقتصادية في إيران"، بحسب الرئاسة الفرنسية.