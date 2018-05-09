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الوطن

وكالة الطاقة الذرية تقف على جاهزية السودان لاستضافة المحطة الأولى

منذ 13 دقيقة
كتب: وكالات
وكالة الطاقة الذرية تقف على جاهزية السودان لاستضافة المحطة الأولى

الوكالة الدولية للطاقة الذرية-صورة أرشيفية

بدأ وفد فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعات مع وزارة الموارد المائية والري والكهرباء لمراجعة التحضيرات لوصول بعثة المراجعة المتكاملة لموقف السودان وجاهزيته من ناحية البنيات التحية اللازمة لاستضافة المحطة النووية الأولى.

وقال المهندس ناصر أحمد المصطفى، مدير الإدارة العامة للتوليد النووي لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) إن السودان يظل على تواصل مستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستكمال البنية التحتية لبناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة النووية وفق معايير ومتطلبات الوكالة، والتي أبرز محاورها "البنية التشريعية، وبناء القدرات البشرية، والجهاز الرقابي، وتحقيق اشتراطات الأمان".

وأكد المصطفى، أن السودان يسير بخطى حثيثة، على كل المسارات حتى يصل مرحلة بناء المحطة الأولى.

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