"اتحاد طلاب طنطا" يسحب عضوية طالب بسبب أحداث عنف

أعلن اتحاد طلاب جامعة طنطا، برئاسة الطالب محمد الشلق، في بيان صادر على خلفية تعدى بلطجية على زملائهم عقب عرض مسرحي بقاعة المؤتمرات، سحب عضوية الطالب "م. ن"، الطالب بكلية التربية الرياضية من عضوية اتحاد الكلية وأمانة لجنة الأسر بالكلية، كونه السبب في المشاجرة التي شهدتها قاعة المؤتمرات بالجامعة وتعدى بلطجية مأجورين على الطلاب.

وجاء في بيان الاتحاد، "يرفض اتحاد طلاب جامعة طنطا، كافة أشكال العنف والبلطجة التي وقع ضحيتها بعض الطلاب على خلفية اعتداء بعض المأجورين من المسلحين على عدد من طلاب الجامعة عقب العرض المسرحي الخاص بطلبة كلية التربية الرياضية، مما أسفر بدوره عن وقوع بعض الإصابات الخطيرة التي توجب على إثرها نقل المصابين لطوارئ الجامعة والمستشفى الفرنساوي، وعليه فقد تم عقد اجتماع عام طارئ لمجلس اتحاد الجامعة.

وجاء في بيان الاتحاد، رفضه لكل أشكال الترهيب والبلطجة والاعتداء على طلاب الجامعة داخل وخارج الحرم الجامعي واعتبار ذلك بمثابة الاعتداء الصريح على كافة القوانين والأعراف والقيم الجامعية، وسحب الثقة من الطالب "م م ع ن"، الطالب المقيد بالفرقة الرابعة، كلية التربية الرياضية من عضوية اتحاد كلية التربية الرياضية طبقًا لنص المادتين 332 و 333 للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات "بند العقوبات" باعتباره أحد المسئولين الأساسيين والمتسببين في تلك الواقعة، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضده، بما في ذلك الفصل من الجامعة".

كما طلب اتحاد الطلاب في بيانه، "ضرورة توفير كافة سبل الراحة والرعاية الصحية اللازمة للمصابين من الطلبة، رفع مذكرة تفصيلية بكافة وقائع الحادثة للدكتور مجدي عبدالرؤوف سبع، رئيس الجامعة، توصي بضرورة زيادة عدد أفراد الأمن المناوبين كإجراء احترازي لتجنب مثل هذه الوقائع طوال فترة العروض المسرحية المتبقية".

كانت قاعة المؤتمرات بجامعة طنطا، شهدت تعدى مجموعة من البلطجية على عدد من الطلاب بعد قيام الطالب "م. ن" طالب بكلية التربية الرياضية، باستدراجهم خارج الجامعة أمام بوابة قاعة المؤتمرات على الطريق السريع بدعوى المصالحة معهم بعد مشادة كلامية تمت بينه وبين هؤلاء الطلاب قبل بدء العرض المسرحي لكلية التربية الرياضية بمركز المؤتمرات بالمجمع الطبي ، حيث قام بالاعتداء عليهم بمساعدة أصدقائه من خارج الجامعة ، مما أدى إلى إصابة محمد عبد الخالق عامر بكلية أداب طنطا في ذراعه اليسرى بجرح قطعي وكسر في الجمجمة مما أدى إلى إجراء عملية جراحية بمستشفى الفرنساوى بطنطا.