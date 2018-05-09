حزب النهضة يحتل المركز الأول في الانتخابات البلدية بالعاصمة التونسية

حلّ حزب النهضة الإسلامي في المرتبة الأولى في العاصمة التونسية، وفق ما أظهرت النتائج الرسمية للانتخابات البلدية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات الأربعاء.

ولم يتمكن حزب النهضة، وفق النتائج، من حصد الغالبية لكي يتمكن من تسلّم رئاسة البلدية.

وحصل حزب النهضة على 21 مقعدا في هذه الانتخابات التي جرت في تونس للمرة الأولى منذ ثورة 2011، فيما حلّ حزب نداء تونس في المرتبة الثانية حاصدًا 17 من مجموع 60 مقعدا.

وبدأ التنافس يحتدم على رئاسة بلدية تونس العاصمة قبل إعلان النتائج الأولية للانتخابات التي جرت الأحد.

ويثير منصب شيخ مدينة تونس (رئيس البلدية) تنافسا حادا بين مرشحة "النهضة" سعاد عبد الرحيم ومرشح "نداء تونس" كمال ايدير.

وترتسم ملامح صراع بين الحزبين قد يؤثر على التوافق السياسي المستمر منذ الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2014.

وإن تمكّنت عبد الرحيم من جمع الغالبية المطلقة في المجالس المنتخبة، ستكون أول امرأة تترأس بلدية تونس وتشغل منصبًا كانت رئاسة الجمهورية تُعيّن شخصا يتولاه.

وأمام 7212 مُستشارا بلديا تم انتخابهم الأحد مهلة حتى تموز/يوليو المقبل لانتخاب رؤساء 350 بلدية.