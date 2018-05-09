"العدل جروب" تعتذر للشعب اللبناني.. وتحذف تتر أغنية فضل شاكر

قررت شركة العدل جروب حذف أغنية فضل شاكر، الخاصة بـ"تتر" مسلسل يسرا الجديد "لدينا أقوال أخرى"، بسبب الحكم الصادر ضده بالحبس، مُبدية اعتذارها للشعب اللبناني في هذا الشأن.

وأصدرت الشركة بيانا، قالت فيه: "تعلن شركة العدل جروب شديد احترامها وتقديرها للشعب اللبناني وجيشه الباسل، ونظرًا للعلاقات الفنية والتاريخية بين مصر ولبنان، والتي أثمرت عن اعتبار الفنان اللبناني فضل شاكر، مصري الهوية، والعكس صحيح، فإننا عندما فكرنا في الاستعانة به لغناء تتر مسلسل الفنانة الكبيرة يسرا، كانت اعتباراتنا فنية بحتة، ولم يَدُر بخلدنا أن مشكلته ما زالت قائمة، وأن تعاوننا معه، هو الطبيعي، كما حدث مع الفنانة نوال الزغبي العام الماضي".

وتابع: "فلما علمنا أن مشكلته لم تُحلّ، وهناك علامات استفهام حول موقفه القانوني، ونظرا لاعتقادنا الدائم أن الفن يوحِّد الشعوب ولا يفرقها، فإننا احتراما لمشاعر الأخوة في لبنان، قررنا الاستغناء عن صوت فضل شاكر، ولن يكون موجودا على تتر المسلسل".

واختتمت بيانها: "نحن نكن ونحترم كل المشاعر، وليس في نيتنا إلا الفن والانتصار له.. وهذا ما هو معروف عن (العدل جروب) طوال مشوارها الفني".