ختام فعاليات أعمال المؤتمر الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية

اختتمت مساء اليوم، فعاليات الاجتماع الأربع والأربعين للجنة الشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية والاجتماع الإقليمي للمنظمة المنعقد حاليًا في مدينة شرم الشيخ في يوم 8 و 9 مايو الجاري، حيث ألقت الدكتورة رانيا المشاط كلمة استهلتها بالإعراب عن سعادتها بالأفكار الهامة التي تناولها المؤتمر والحضور الذي ضم نخبة من صانعي القرار والعمل العام على مستوى العالم.

وأكدت أهمية الموضوعات التي نوقشت أثناء المؤتمر والتي من بينها أفضل الممارسات في المهارات في مجال السياحة وتحديد أدوار المنظمات والمؤسسات السياحية، وتمكين المرأة والشباب بالمشاركة في الاقتصاد السياحى بهدف بناء القدرات بطريقة فعالة، وخلق فرص اقتصادية مستدامة، بالإضافة إلى دعم المشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة ، حيث ناقش المتحدثون القضايا التنظيمية والقضايا المتعلقة بالحوكمة.

وألقت وزيرة السياحة الضوء على موضوع في غاية الأهمية وهو كيفية دعم الابتكار وريادة الأعمال وتسخير التكنولوجيا لدعم قطاع السياحة.

كما قدمت الوزيرة الشكر لجميع القائمين على تنظيم هذا المؤتمر بما أتاح خروجه بهذه الصورة المشرفة التي تخدم أهداف منظمة السياحة العالمية والدول الأعضاء التي تنسق فيما بينها لإنجاح منظومة السياحة وخدمة العاملين بهذا القطاع الحيوى الذى يسهم بأكثر من 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

واختتمت كلمتها بالإشارة إلى استضافة مصر لاجتماع الخامس والأربعين للجنة الشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية في دورتها القادمة.

وحضر حفل الختام زراب بوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وعدد من وزراء وممثلى السياحة في الدول المشاركة في المؤتمر.

وتقدم بوليكاشفيلي بالشكر لوزارة السياحة المصرية على حسن الاستضافة، مشيرا إلى ما تم طرحه خلال المؤتمر من رؤى وقضايا هامة من شأنها تنمية السياحة موضحا أنه سيتم التركيز على التعليم والتدريب في الفترة القادمة.

وأكد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية أن مدينة شرم الشيخ تمتلك العديد من الفرص في المجال السياحى وأنها تشهد حراك سياحيا كبيرا ، معربا عن ثقته في استمرار هذا الحراك الذى سوف يؤدى إلى دفع مزيد من الحركة السياحية إلى هذه المدينة السياحية الفريدة.

وفى نهاية حفل الختام قامت وزيرة السياحة بتسليم هدايا تذكارية لكل من الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وبندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة.

وقد شهدت فعاليات ثانى أيام المؤتمر العديد من الجلسات الحوارية، منها جلسة "دعم وظائف الملائمة، سد الفجوة فى المهارات فى المجال السياحى" والتي استعرضت خلالها السيدة Edith M Szivas خبيرة منظمة السياحة العالمية تقريرا للمنظمة عن اتجاهات السياحة والمبادئ الإرشادية لسياسة التعليم والتدريب.

وأشارت إلى احتياجات سوق العمل خاصة فى الوظائف الجديدة فى قطاع السياحة، موضحة أن فرص العمل من أهم الأولويات وتعكس أهمية قطاع السياحة فى توفير الوظائف حيث يوفر ما يقرب من 92 مليون وظيفة عمل، موضحة أن مصر من أكثر الدول فى مجال التوظيف فى القطاع السياحى في المنطقة، تليها السعودية .