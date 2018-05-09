تسجيل الدخول

الوطن

بالفيديو| سائق متهور يدهس مجموعة من المواطنين بينهم سيدة حامل بسوهاج

منذ 9 دقيقة
كتب: محمود البدوي
بالفيديو| سائق متهور يدهس مجموعة من المواطنين بينهم سيدة حامل بسوهاج

سائق متهور

عرض الإعلامي معتز الدمرداش، مقطع فيديو يرصد لحظة دهس سيدة حامل ومجموعة من المواطنين بسوهاج بسيارة ملاكي يقودها سائق متهور، وذلك خلال برنامجه "آخر النهار"، الذي يعرض على قناة "النهار".

وقالت " دينا زاخر"، السيدة التي تعرضت للحادث، خلال مداخلة للبرنامج، إنها حامل في الشهر الثامن ولديها مشكلات في العظام، موضحة أنها لم تستطيع استيعاب الحادث وقت وقوعه.

وأشارت إلى أن السائق كان يستقل سيارة مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو شخص طبيعي، وليس لديه ترخيص، لافتة إلى أن عائلة المتهم تتواصل مع أسرتها للتنازل عن القضية.

وتابعت :" الحمد لله، أنا بخير والجنين حالته مستقرة".

أخبار متعلقة

بالفيديو| سائق متهور يتسبب في حادث بشع بعد فقدانه السيطرة على السيارة

بالفيديو| سائق متهور يتسبب في حادث بشع بعد فقدانه السيطرة على السيارة
سائق متهور وطريق سيئة وترعة.. خلطة ثلاثية للموت السريع

سائق متهور وطريق سيئة وترعة.. خلطة ثلاثية للموت السريع
بالفيديو| سائق متهور يدهس 14 ناقة في السعودية

بالفيديو| سائق متهور يدهس 14 ناقة في السعودية
محافظ سوهاج: استمرار أعمال النظافة في مدينة طما

محافظ سوهاج: استمرار أعمال النظافة في مدينة طما
تحرير 17 محضر مخالفات تموينية بـ"جهينة" في سوهاج

تحرير 17 محضر مخالفات تموينية بـ"جهينة" في سوهاج

التعليقات

المونديال.. النجوم يحاربون من أجل السفر إلى روسيا

أحدث الأخبار

قيمة "أبل" السوقية تقترب من تريليون دولار

قيمة "أبل" السوقية تقترب من تريليون دولار

خالد يوسف عن فيلمه "قانون الكارما": لن يستطيع أحد الإلمام بقصته كاملة

خالد يوسف عن فيلمه "قانون الكارما": لن يستطيع أحد الإلمام بقصته كاملة

أديب عن حواره مع صلاح: من الأقرب إلى قلبي وأُفضِّله عن رونالدو وميسي

أديب عن حواره مع صلاح: من الأقرب إلى قلبي وأُفضِّله عن رونالدو وميسي

أسرة ضحايا "مذبحة الرحاب": "مفيش منتحر بيضرب نفسه رصاصتين"

أسرة ضحايا "مذبحة الرحاب": "مفيش منتحر بيضرب نفسه رصاصتين"

منظمة الصحة العالمية تصدق على فريق طبي جديد للطوارئ في الصين

منظمة الصحة العالمية تصدق على فريق طبي جديد للطوارئ في الصين

اختيارات الوطن

تعرف على أهم مزايا معارض "أهلا رمضان"

تعرف على أهم مزايا معارض "أهلا رمضان"

«عاصم» دمّر قرية في الغربية بـ«صور جنسية» ثأرًا لأمه.. عاد لينتقم

«عاصم» دمّر قرية في الغربية بـ«صور جنسية» ثأرًا لأمه.. عاد لينتقم

كنيسة إسبانية تحولت إلى مطعم للحفاظ على التراث

كنيسة إسبانية تحولت إلى مطعم للحفاظ على التراث

زيارات شركة المياه: مرة قراءة.. التانية فواتير.. والتالتة «شيل العداد»

زيارات شركة المياه: مرة قراءة.. التانية فواتير.. والتالتة «شيل العداد»

محمد صلاح في امتحان "السادس الابتدائي" بالمنصورة: سؤال بـ6 درجات

محمد صلاح في امتحان "السادس الابتدائي" بالمنصورة: سؤال بـ6 درجات

الأكثر قراءة

عاجل