بالفيديو| سائق متهور يدهس مجموعة من المواطنين بينهم سيدة حامل بسوهاج

عرض الإعلامي معتز الدمرداش، مقطع فيديو يرصد لحظة دهس سيدة حامل ومجموعة من المواطنين بسوهاج بسيارة ملاكي يقودها سائق متهور، وذلك خلال برنامجه "آخر النهار"، الذي يعرض على قناة "النهار".

وقالت " دينا زاخر"، السيدة التي تعرضت للحادث، خلال مداخلة للبرنامج، إنها حامل في الشهر الثامن ولديها مشكلات في العظام، موضحة أنها لم تستطيع استيعاب الحادث وقت وقوعه.

وأشارت إلى أن السائق كان يستقل سيارة مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو شخص طبيعي، وليس لديه ترخيص، لافتة إلى أن عائلة المتهم تتواصل مع أسرتها للتنازل عن القضية.

وتابعت :" الحمد لله، أنا بخير والجنين حالته مستقرة".