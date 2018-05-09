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الوطن

منظمة الصحة العالمية تصدق على فريق طبي جديد للطوارئ في الصين

منذ 7 دقيقة
كتب: وكالات
منظمة الصحة العالمية تصدق على فريق طبي جديد للطوارئ في الصين

الصين

ذكر مستشفى محلي فى الصين أن منظمة الصحة العالمية صدقت على فريق طبي دولي للطوارئ يضم متخصصين في الطب من مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

وذكر مستشفى غرب الصين التابعة لجامعة سيتشوان أن هذا الفريق الذى يستطيع تقديم خدمات طبية متقدمة يعد أول فريق طبي صيني يتم التصديق عليه كفريق من النوع الثالث، أعلى مستوى في مبادرة فرق الطوارئ الطبية بمنظمة الصحة العالمية.

ويتكون الفريق الطبي الدولي الصيني من 166 فردا، بينهم 41 طبيبا و65 ممرضة.

ويستطيع الفريق معالجة 200 مريض خارجى واجراء 15 عملية جراحية كبيرة و30 عملية جراحية صغيرة في اليوم.

ويعتبر هذا الفريق شراكة بين مستشفيات عديدة في سيتشوان ومراكز محلية للسيطرة على الامراض والحد منها.

وتساعد مبادرة منظمة الصحة العالمية الدول التى تعانى من الكوارث والطوارئ على الحصول على فرق مدربة ومجهزة بشكل مناسب عندما تطلب مساعدة طبية دولية.

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