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الوطن

"التموين": افتتاح معارض "أهلا رمضان" اليوم

منذ 45 دقيقة
كتب: محمود البدوي
"التموين": افتتاح معارض "أهلا رمضان" اليوم

وزير التموين

قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، إنه سيتم افتتاح اليوم الخميس معارض "أهلا رمضان"، موضحًا أن الوزارة تابعت التخفيضات التي تعهدت بها 260 شركة، حيث إن تلك الشركات قدمت تخفيضات تتراوح ما بين 15 لـ20%.

وأضاف "رمضان"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، أن سعر كيلوجرام السكر يتراوح ما بين 720 قرشا لـ800 قرش، بينما أسعار اللحوم مستقرة عند 85 جنيها للحوم السودانية و60 جنيها للمجمدة، و19 جنيها لكيلوجرام الدواجن.

وأشار إلى أن هناك توافر لياميش رمضان بأسعار تنافسية، بينما أسعار زيت عباد الشمس تتراوح ما بين 17 إلى 20 جنيها.

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