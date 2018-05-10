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الوطن

بالفيديو| إطلاق صفارات الإنذار في الجولان المحتل وسماع دوي انفجارات

اليوم AM 01:04
كتب: الوطن
بالفيديو| إطلاق صفارات الإنذار في الجولان المحتل وسماع دوي انفجارات

الجولان المحتل

نشرت القناة الإسرائيلية العاشرة، فجر الخميس، فيديو وثق لحظة إطلاق صفارات الإنذار وسماع دوي انفجارات في الجولان المحتل.

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، الذي نقل عن القناة العاشرة الإسرائيلية، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن الخميس إطلاق صفارت الإنذار في مرتفعات الجولان المحتلة.

وأفاد جيش الاحتلال في تغريدة نشرها على صفحته على "تويتر" بأنه منذ فترة وجيزة أطلقت صفارات الإنذار في الجولان.

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