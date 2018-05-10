بالفيديو| إطلاق صفارات الإنذار في الجولان المحتل وسماع دوي انفجارات

الجولان المحتل
نشرت القناة الإسرائيلية العاشرة، فجر الخميس، فيديو وثق لحظة إطلاق صفارات الإنذار وسماع دوي انفجارات في الجولان المحتل.
מג'דל שמס: כך נשמעו לפני זמן קצר האזעקות ביישוב @alonbd pic.twitter.com/0IbkErlBFO— חדשות עשר (@news10) May 9, 2018
#BREAKING: Explosions heard on #Israel's side of the #Golan Heights, as sirens are activated. Earlier reports of Israeli aerial activity in the area. Video: @NaseebSafadi @i24NEWS_EN pic.twitter.com/eMti67iovO— Shai Ben-ari (@ShaiBenari) May 9, 2018
وبحسب موقع "روسيا اليوم"، الذي نقل عن القناة العاشرة الإسرائيلية، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن الخميس إطلاق صفارت الإنذار في مرتفعات الجولان المحتلة.
وأفاد جيش الاحتلال في تغريدة نشرها على صفحته على "تويتر" بأنه منذ فترة وجيزة أطلقت صفارات الإنذار في الجولان.