بالفيديو| إطلاق صفارات الإنذار في الجولان المحتل وسماع دوي انفجارات

نشرت القناة الإسرائيلية العاشرة، فجر الخميس، فيديو وثق لحظة إطلاق صفارات الإنذار وسماع دوي انفجارات في الجولان المحتل.

#BREAKING: Explosions heard on #Israel's side of the #Golan Heights, as sirens are activated. Earlier reports of Israeli aerial activity in the area. Video: @NaseebSafadi @i24NEWS_EN pic.twitter.com/eMti67iovO