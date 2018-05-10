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الوطن

برلماني: فرض رسوم على مرور السيارات في الطرق السريعة

منذ 6 دقيقة
كتب: شريف سليمان
برلماني: فرض رسوم على مرور السيارات في الطرق السريعة

النائب هشام عبدالواحد

قال هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن مشروع قانون تعديل رسوم مرور السيارات على الطرق، الذي أقره البرلمان، سيقوم بطفرة للطرق، لافتًا إلى أن له أغراضًا استثمارية، بالإضافة إلى توفير سبل الأمن والحفاظ على حياة المواطن.

وأضاف عبدالواحد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، أنه بموجب الرسوم المحصلة، تستطيع الحكومة أن تحافظ على البنية الأساسية للطرق والمواصلات. 

وتابع، أن القانون يمتاز بالمرونة في تطبيقه، لافتًا إلى أنه قابل للاستمرار لفترة طويلة. 

وأوضح أن الرسوم لن تفرض على مرور السيارات في الطرق الداخلية كالمحور والدائري والأوتوستراد، لكن سيتم فرضها على الطرق الحرة والسريعة.

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