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الوطن

وزير التنمية المحلية: الدولة قد لا تسترد بعض أراضيها بشرط

منذ 56 دقيقة
كتب: شريف سليمان
وزير التنمية المحلية: الدولة قد لا تسترد بعض أراضيها بشرط

أبو بكر الجندي

قال اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة نجحت في استعادة 2355 فدانا و920 ألف متر مربع من المباني المخالفة في كل محافظات الجمهورية، وهي نتائج اليوم الأول لحملة إزالة التعديات، أمسٍ، الأربعاء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، أن الباب مفتوح أمام المخالفين لتقنين أوضاعهم، موضحًا: "الدولة ستسترد حقها ولن تسترد أرضها، أي أننا سنحصل على قيمة الأرض".

وتابع: "في معايير لاسترداد الأراضي، بحيث إننا منخرجش الناس من بيوتها حتى لو كانت مخالفة، بس في المقابل لازم يقنن وضعه ويدي للدولة حقها".

 

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