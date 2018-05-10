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الوطن

أخبار الطقس اليوم الخميس 10/5/2018: الحرارة مرتفعة ورياح الخماسين تشتد

اليوم AM 08:55
كتب: نرمين عفيفي
أخبار الطقس اليوم الخميس 10/5/2018: الحرارة مرتفعة ورياح الخماسين تشتد

أخبار الطقس اليوم الخميس

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن رياح الخماسين بدأت تشتد اليوم الخميس الموافق 10 مايو 2018، على محافظة القاهرة وشمال وجنوب الصعيد وشمال وجنوب سيناء، مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة. 

وأضاف عبد العال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن حالة الطقس اليوم وارتفاع درجات الحرارة ستنكسر غدا وتنخفض درجات الحرارة من 6 لـ7 درجات مع هدوء لحركة الرياح.

وتابع عبد العال أنه مع بداية الأسبوع ستنخفض درجات الحرارة بشكل أكبر، مشيرا إلى أن أصحاب أمراض الجهاز التنفسي وحساسية العيون يجب عليهم الابتعاد عن الأتربة، محذرا الصيادين من النزول لعرض البحر اليوم.

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