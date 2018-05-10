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الوطن

"المرور": غلق كوبري العمرانية بدءا من اليوم وحتى صباح الأحد

منذ 44 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
"المرور": غلق كوبري العمرانية بدءا من اليوم وحتى صباح الأحد

المرور

قال العقيد وائل طاهر مدير إدارة التخطيط والبحوث بمرور الجيزة، إن حركة المرور تسير بشكل جيد ولا يوجد اختناق أو حوادث لها تأثير سلبي على حركة المرور حتى الآن، وإن كوبري أكتوبر الكثافات عليه متوسطة حتى الآن، وكوبري الجلاء يعمل بصورة مرضية تماما، وكوبري 15 مايو يشهد سيولة مرورية.

وأضاف طاهر، خلال مداخلة هاتفية عنه لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن كوبري عباس يشهد سيولة مرورية في الاتجاهين، وكوبري الجامعة وكوبري الساحل يعملان بسيولة مرورية تامة.

وتابع طاهر، أن محور صفط ومحور عرابي يشهدان بعض الكثافات، مؤكدا أن كوبري الدقي يتم غلقه من الساعة 12 لـ6 صباحا، وأن كوبري العمرانية سيشهد صيانة اليوم وغدا من 12 صباح وحتى يوم الأحد 5 صباحا.

 

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