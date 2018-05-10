"السياحة": نستهدف جذب 9 ملايين سائح وزيادة الإيرادات 15% عن 2017

قال المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة إحدي الهيئات التابعة لوزارة السياحة، إن الهيئة تستهدف الوصول بعدد السياح الذين يزورون مصر هذا العام إلى نحو 9 مليون سائح بزيادة نحو 10% عن العام الماضي الذي بلغ فيه عدد السياح 8.3 مليون سائح.

وأضاف رئيس هيئة السياحة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أن السياحة تستهدف زيادة الايرادات السياحية هذا العام بنحو 15% عن عام 2017 والذي بلغت فيه إيرادات السياحة نحو 7.6 مليار دولار.

وأشار "يوسف"، إلى ان مصر تستهدف زيادة عدد السياح كمًا وكيفًا بحيث تستطيع جذب أعداد كبيرة من السائحين تستطيع شغل الغرف الفندقية التي تمتلكها مصر، وتوفير فرص عمالة كبيرة وفي ذات الوقت تحقيق إيرادات كبيرة.