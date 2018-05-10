"الجنايات" تقضي بحبس عامل 15 عاما قتل والده خنقا في الخانكة

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار عبدالرحمن حماد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد منير شعير وخالد منصور، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 15 عاما، لقتله والده خنقا في الخانكة، إثر مشاجرة بينهما، بسبب إصرار الابن على بيع منزل يمتلكه الأب ورفض المجني عليه، البيع، لأن المتهم له أشقاء ولهم حقوق في المنزل.

تعود أوراق القضية إلى أوائل العام الماضي، عندما تلقى العقيد عبدالله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، إشارة من مستشفى الخانكة، بوصول (سيد ح.- 55 سنة- عامل) جثة هامدة، ولا توجد بها أي آثار ظاهرية.

بإخطار اللواء محمد الألفي، مدير إدارة البحث الجنائي، انتقل العميد حسام الحسيني، رئيس مباحث القليوبية، وبمناظرة الجثة تبين أن بها آثار خنق حول الرقبة.

توصلت التحريات إلى أنه وراء ارتكاب الواقعة، نجل المجني عليه (ع. س.- 28 سنة- عامل) تشاجر معه، بسبب إصرار الابن على بيع منزل يمتلكه الأب للحصول على المال، لمروره بضائقة مالية، إلا أن الأب رفض بحجة أن للمتهم أشقاء لهم حقوق في نفس المنزل، فتشاجر الابن مع والده، وخنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ألقى القبض على المتهم، وأحيل للنيابة العامة، فأمرت بحبسه وتقديمه للمحاكمة، فقضت المحكمة بحكمها السابق.