السبت.. احتفالية "تحيا مصر" في كفر الشيخ لاستعراض نتائج مشروعاته

ينظم صندوق "تحيا مصر"، السبت المقبل، احتفالية كبرى في محافظة كفر الشيخ، بحضور المحافظ اللواء السيد نصر، وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة.

وقال تامر عبدالفتاح، المدير المالي والإداري للصندوق، إن هذه الاحتفالية تأتي في إطار خطة شاملة تتضمن تنظيم احتفالية للصندوق بشكل دوري في مختلف المحافظات لاستعراض أنشطته ومشروعاته واستعراض نتائج كل مشروع، من أجل أن يتعرف المصريون على نتائج مساهماتهم ودعمهم المستمر للصندوق، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل الوصول بالمشروعات التنموية إلى الفئات الأكثر فقرًا واحتياجا في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف عبدالفتاح، في بيان: من المقرر أن تتضمن احتفالية كفر الشيخ تكريم عدد من النماذج الشابة في المحافظة، والتي نجحت في إدارة مشروعاتها بدعم من الصندوق، كما يجري تسليم شهادات الشفاء النهائي لمرضى "فيروس سي" الذين تم علاجهم، فضلا عن توزيع مواد غذائية للمواطنين الأكثر احتياجا في المحافظة.

كان الصندوق نظم فعاليات في محافظات الشرقية، وأسوان، والإسكندرية، والأقصر، والتي تضمنت إجراء مسح طبي للكشف عن فيروس سي في مناطق متفرقة من تلك المحافظات، وعلاج المرضى بالمجان، وتوزيع مواد غذائية، إضافة إلى تطوير العشوائيات وإعادة إعمار القرى في المناطق الأكثر احتياجا.