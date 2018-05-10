مطار أسيوط الدولي ينفذ تجربة طوارئ واسعة النطاق

أجرت سلطات مطار أسيوط الدولي تجربة طوارئ واسعة النطاق، تنفيذا لتعليمات منظمة الطيران الدولي "الايكاو"، لتدريب العاملين بالمطارات والجهات المشتركة على التعامل مع الأحداث الطارئة.

ياتي ذلك فيما تضرب الرياح والعاصفة الترابية مدينة أسيوط من الساعات الأولى من صباح اليوم.

تضمنت التجربة، وقوع كسر مفاجئ بالعجلة الرئيسية اليمنى لطائرة في أثناء هبوطها بالمطار، وعلى متنها 75 راكبًا على المدرج 31، وفقد الطيار السيطرة على الطائرة، وانحرافها عن المدرج جهة اليمين متخطية الجزيرة الترابية، وارتطم الجناح الأيمن بالأرض ما أدى إلى اشتعال النيران في الجناح الأيمن.

وأطلق برج المراقبة بإطلاق "سرينة الإنذار" لوجود حالة طوارئ بالمطار، كما عمل على بتفعيل مخطط سريان البلاغ وتوجيه سيارات الإطفاء والإنقاذ لموقع الحدث، وإصدار إعلان طيارين "NOTAM" بغلق المدرج أمام الحركة الملاحة الجوية.

كام فعّل مركز عمليات المطار مخطط سريان البلاغ، إلى جانب إخطار مدير المطار الذى وجه بسرعه إنعقاد لجنة مواجهة الأحداث الطارئة، وتوجيه جميع العناصر المشاركة إلى نقطة التجميع الداخلية، وقام قائد غرفة إدارة الأزمات بتفعيل المركز المتنقل وتحديد قائده لإدارة الحدث على أرض الواقع، وتداول البلاغ مع الجهات المعنية بإدارة الأزمات بالمطار والجهات الخارجية المختصة.