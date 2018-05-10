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الوطن

محافظ البحر الأحمر: 890 مليون جنيه لإقامة مشاريع السدود والخزانات

منذ 9 دقيقة
كتب: محمد يوسف
محافظ البحر الأحمر: 890 مليون جنيه لإقامة مشاريع السدود والخزانات

اجتماع محافظ البحر الأحمر بالنواب

قال اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، إن الدولة تضع خطة طموحة لوضع المحافظة على الخريطة الزراعية والإنتاج الحيواني والداجني ومصدر للدخل القومي.

وأضاف خلال لقائه أعضاء لجنة الزراعة والري في مجلس النواب: يتم العمل على عدة محاور منها إقامة السدود والبحيرات من أجل تخزين مياه الأمطار والسيول واستخدامها في الزراعة، خصوصا أن المحافظة تعاني من شح المياه، كذلك نعمل على تهيئة البنية الأساسية للزراعة.

وتابع: نعمل على أن يكون هناك مخزون من المياه الجوفية تكفي للزراعة 30 أو 40 سنة على الأقل، لذلك رصدت الدولة 890 مليون جنيه لإقامة مشاريع السدود والخزانات والبحيرات وتم البدء بالفعل في عمل عدة مشاريع بتكلفة 469 مليون جنيه في كل من رأس غارب والغردقة ومرسى علم وشلاتين، وهذه المشاريع لها أهداف متعددة؛ الأول توفير مياه للزراعة والآخر للمحافظة على البنية الأساسية من طرق ومساكن وغيرها من الأمطار والسيول وكذلك توفير البنية الأساسية للزراعة وللتنمية المستدامة.

يذكر أن لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الشعيني رئيس اللجنة بزيارة ميدانية لمحافظة البحر الاحمر، وتلتقي بالقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

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