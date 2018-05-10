تسجيل الدخول

الوطن

اليوم.. 55 دولة تنتخب رئيس "برلمان إفريقيا"

منذ 18 دقيقة
كتب: هبة أمين
اليوم.. 55 دولة تنتخب رئيس "برلمان إفريقيا"

النائب مصطفي الجندي

تُجرى انتخابات رئاسة البرلمان الإفريقي، اليوم، والتي تنافس فيها مصر للمرة الأولى منذ تأسيسه عام 2004، من خلال النائب مصطفى الجندي، مرشح مصر وقطاع دول شمال إفريقيا، بجوهانسبرج عاصمة جنوب إفريقيا.

وتجرى انتخابات البرلمان الإفريقي بنظام الاقتراع السري المباشر، ويختار الأعضاء وعددهم 275 عضوا يمثلون 55 دولة، 5 نواب من كل دولة، وستتم إعلان النتيجة بعد انتهاء عمليات التصويت والفرز.

وحسب مصادر، لا بد للفائز أن يحصل على أغلبية الأصوات الصحيحة (50+1)، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين الثلاثة على تلك النسبة تجرى إعادة في اليوم نفسه بين أعلى مرشحين حصلا على نسبة أصوات، ويجري اختيار لجنة من 50 عضوا مشرفين على عمليات التصويت والفرز ممثلين عن أقاليم القارة الخمس.

ويتولى الفائز مهام منصبه في حفل تنصيب يقام غدا الجمعة داخل البرلمان الإفريقي، والمرشحون الثلاثة هم: مصطفى الجندي (شمال إفريقيا)، ونكودو روجيه دانج (وسط إفريقيا) و شارومبيرا (جنوب إفريقيا).

مصر تنافس على رئاسة «البرلمان الإفريقي»

مصطفى الجندي: حياتي أصبحت في خطر.. وأسعى لإنهاء تبعية إفريقيا للغرب

مصطفى الجندي: حياتي أصبحت في خطر.. وأسعى لإنهاء تبعية إفريقيا للغرب
نائبان بـ"الشؤون الإفريقية": مصر عادت بقوة إلى قلب القارة السمراء

نائبان بـ"الشؤون الإفريقية": مصر عادت بقوة إلى قلب القارة السمراء
للمرة الأولى.. مصر تنافس على رئاسة "برلمان إفريقيا"

للمرة الأولى.. مصر تنافس على رئاسة "برلمان إفريقيا"

التعليقات

بروفايل| «روحانى».. الشيخ المفاوض

أحدث الأخبار

احذر.. "الخرف" لم يعد للكبار فقط

احذر.. "الخرف" لم يعد للكبار فقط

"عينة بول" تقود الشرطة للقبض على "لص شقق"

"عينة بول" تقود الشرطة للقبض على "لص شقق"

رفع برنامج "مصر النهارده" من خريطة القناة الأولى في رمضان

رفع برنامج "مصر النهارده" من خريطة القناة الأولى في رمضان

إذاعة "NRJ" ترفع شعار "رمضان محتاج إينرجي مش دراما"

إذاعة "NRJ" ترفع شعار "رمضان محتاج إينرجي مش دراما"

نصوص مدونة سلوك الإعلام الرياضي: حظر إثارة التعصب والنعرات الدينية

نصوص مدونة سلوك الإعلام الرياضي: حظر إثارة التعصب والنعرات الدينية

اختيارات الوطن

"رحلة أفضت لإهانة".. مشرفة "الشباب والرياضة" تصف ذوي إعاقة بـ"العجزة"

"رحلة أفضت لإهانة".. مشرفة "الشباب والرياضة" تصف ذوي إعاقة بـ"العجزة"

رمضان يُنعش سوق الفراشة.. يا رب كتر أرزاقنا

رمضان يُنعش سوق الفراشة.. يا رب كتر أرزاقنا

شعار القليوبية: سنبلة وترس وقناطر.. و«مبولة»

شعار القليوبية: سنبلة وترس وقناطر.. و«مبولة»

تعرف على أهم مزايا معارض "أهلا رمضان"

تعرف على أهم مزايا معارض "أهلا رمضان"

«عاصم» دمّر قرية في الغربية بـ«صور جنسية» ثأرًا لأمه.. عاد لينتقم

«عاصم» دمّر قرية في الغربية بـ«صور جنسية» ثأرًا لأمه.. عاد لينتقم

الأكثر قراءة

عاجل