اليوم.. 55 دولة تنتخب رئيس "برلمان إفريقيا"

تُجرى انتخابات رئاسة البرلمان الإفريقي، اليوم، والتي تنافس فيها مصر للمرة الأولى منذ تأسيسه عام 2004، من خلال النائب مصطفى الجندي، مرشح مصر وقطاع دول شمال إفريقيا، بجوهانسبرج عاصمة جنوب إفريقيا.

وتجرى انتخابات البرلمان الإفريقي بنظام الاقتراع السري المباشر، ويختار الأعضاء وعددهم 275 عضوا يمثلون 55 دولة، 5 نواب من كل دولة، وستتم إعلان النتيجة بعد انتهاء عمليات التصويت والفرز.

وحسب مصادر، لا بد للفائز أن يحصل على أغلبية الأصوات الصحيحة (50+1)، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين الثلاثة على تلك النسبة تجرى إعادة في اليوم نفسه بين أعلى مرشحين حصلا على نسبة أصوات، ويجري اختيار لجنة من 50 عضوا مشرفين على عمليات التصويت والفرز ممثلين عن أقاليم القارة الخمس.

ويتولى الفائز مهام منصبه في حفل تنصيب يقام غدا الجمعة داخل البرلمان الإفريقي، والمرشحون الثلاثة هم: مصطفى الجندي (شمال إفريقيا)، ونكودو روجيه دانج (وسط إفريقيا) و شارومبيرا (جنوب إفريقيا).