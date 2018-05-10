تسجيل الدخول

الوطن

"عقد البيع".. محاضرة في معهد "محاماة البحيرة"

منذ 11 دقيقة
كتب: إسراء سليمان
"عقد البيع".. محاضرة في معهد "محاماة البحيرة"

جانب من محاضرات معهد المحاماة

عقد معهد محاماة البحيرة، محاضرة لمحامين ومحاميات الجدول العام حول عقد البيع، بقاعة المؤتمرات بالفرعية، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال رامي الحديني، وكيل نقابة المحامين الفرعية بالبحيرة، إن المحاضرة ألقاها فتحي الحنطورى، المحامي بالنقض، متناولا بالشرح كل ما يتعلق بعقد البيع وصياغته وكيفية التوثيق إجراءات تحريره.

وأعلن هاني الشهاوي، عضو مجلس النقابة العامة، إحضار جهازين للبصمة بمقر المعهد، لإثبات الحضور والانصراف وعدم تجاوز نسبة الغياب لحضور الامتحان النهائي.

أخبار متعلقة

افتتاح معهد المحاماة بالأقصر.. والنجاح شرط النقل لجدول الابتدائي

افتتاح معهد المحاماة بالأقصر.. والنجاح شرط النقل لجدول الابتدائي
نقيب المحامين يفتتح معهد المحاماة بالإسكندرية غدا

نقيب المحامين يفتتح معهد المحاماة بالإسكندرية غدا
"عاشور" يفتتح معهد المحاماة بالإسكندرية.. ويوجه نصائح لشباب المهنة

"عاشور" يفتتح معهد المحاماة بالإسكندرية.. ويوجه نصائح لشباب المهنة
"المحامين" تبدأ توزيع كارنيهات القيد الابتدائي بعد إتمام معهد المحاماة

"المحامين" تبدأ توزيع كارنيهات القيد الابتدائي بعد إتمام معهد المحاماة
وضع بحثين ضمن اختبارات معهد المحاماة

وضع بحثين ضمن اختبارات معهد المحاماة

التعليقات

بروفايل| «روحانى».. الشيخ المفاوض

أحدث الأخبار

احذر.. "الخرف" لم يعد للكبار فقط

احذر.. "الخرف" لم يعد للكبار فقط

"عينة بول" تقود الشرطة للقبض على "لص شقق"

"عينة بول" تقود الشرطة للقبض على "لص شقق"

رفع برنامج "مصر النهارده" من خريطة القناة الأولى في رمضان

رفع برنامج "مصر النهارده" من خريطة القناة الأولى في رمضان

إذاعة "NRJ" ترفع شعار "رمضان محتاج إينرجي مش دراما"

إذاعة "NRJ" ترفع شعار "رمضان محتاج إينرجي مش دراما"

نصوص مدونة سلوك الإعلام الرياضي: حظر إثارة التعصب والنعرات الدينية

نصوص مدونة سلوك الإعلام الرياضي: حظر إثارة التعصب والنعرات الدينية

اختيارات الوطن

"رحلة أفضت لإهانة".. مشرفة "الشباب والرياضة" تصف ذوي إعاقة بـ"العجزة"

"رحلة أفضت لإهانة".. مشرفة "الشباب والرياضة" تصف ذوي إعاقة بـ"العجزة"

رمضان يُنعش سوق الفراشة.. يا رب كتر أرزاقنا

رمضان يُنعش سوق الفراشة.. يا رب كتر أرزاقنا

شعار القليوبية: سنبلة وترس وقناطر.. و«مبولة»

شعار القليوبية: سنبلة وترس وقناطر.. و«مبولة»

تعرف على أهم مزايا معارض "أهلا رمضان"

تعرف على أهم مزايا معارض "أهلا رمضان"

«عاصم» دمّر قرية في الغربية بـ«صور جنسية» ثأرًا لأمه.. عاد لينتقم

«عاصم» دمّر قرية في الغربية بـ«صور جنسية» ثأرًا لأمه.. عاد لينتقم

الأكثر قراءة

عاجل