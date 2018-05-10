"عقد البيع".. محاضرة في معهد "محاماة البحيرة"

عقد معهد محاماة البحيرة، محاضرة لمحامين ومحاميات الجدول العام حول عقد البيع، بقاعة المؤتمرات بالفرعية، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال رامي الحديني، وكيل نقابة المحامين الفرعية بالبحيرة، إن المحاضرة ألقاها فتحي الحنطورى، المحامي بالنقض، متناولا بالشرح كل ما يتعلق بعقد البيع وصياغته وكيفية التوثيق إجراءات تحريره.

وأعلن هاني الشهاوي، عضو مجلس النقابة العامة، إحضار جهازين للبصمة بمقر المعهد، لإثبات الحضور والانصراف وعدم تجاوز نسبة الغياب لحضور الامتحان النهائي.