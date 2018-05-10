لجنة الدراما بـ"قومي حقوق الإنسان" تعقد أول اجتماعاتها اليوم

شكل المجلس القومي لحقوق الإنسان، لجنة لمتابعة الأعمال الدرامية في رمضان ومدى تعبيرها عن ثقافة حقوق الإنسان، برئاسة جمال فهمي، وعضوية عدد من النقاد والكتاب ذوي الخبرة في النقد الفني.

وقال المجلس، في بيان صادر اليوم: "تتابع اللجنة الأعمال الدرامية وتقييمها لدراسة مدى التعبير عن ثقافة حقوق الإنسان وفقا لضوابط ومعايير حقوق الإنسان والتي يتم عرضها على اللجنة قبل بدء عملها، على أن يتم اختيار الأعمال الفائزة بعد نهاية شهر رمضان ويتم الإعلان عن النتيجة في احتفالية تقوم اللجنة الثقافية بالمجلس بالإعداد لها".

وتعقد لجنة الدراما أول اجتماع لها اليوم الخميس، بحضور المخرجة إنعام محمد علي، والناقد طارق الشناوي، والكاتب كرم النجار، والناقد ماهر زهدي، والناقد رامي عبدالرازق، والكاتبة خيرية البشلاوي.