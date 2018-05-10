"مكرم": "الأعلى للإعلام" ينظم دورة تدريبية لـ 50 ناقد رياضي

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس على استعداد لتنظيم دورة تدريبية في مجال الإعلام الرياضي بالتعاون مع وزارة الشباب لـ50 صحفيًا وناقد رياضي خلال شهر.

وأوضح "مكرم" في كلمته بالحلقة النقاشية لإطلاق مدونة سلوك الإعلام الرياضي، اليوم، بوزارة الشباب، وتابع إن الدورة تركز على تربية الحيدة والنزاهة وأصول المهنة وقواعدها، فضلا عن دراسة توجهات الجمهور وتأثير الرياضة على الإنتاج وترابط المجتمع المجلس بعمل العديد من الدورات المتخصصة في الاقتصاد والبورصة والبترول ويمنح المتدربين لاب توب لتطوير اساليب المهنة.

وطالب "مكرم" المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب مساعدته في انجاز هذه الدورة وهو ما وافق عليه الوزير على الفور.