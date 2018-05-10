بالفيديو| قيادة الجيش السوري: نجدد جهازيتنا للتصدي لأي عدوان

قالت القيادة العامة للجيش السوري، إنها والقوات المسلحة تجدد جاهزيتها للتصدي لأي عدوان بكل مسؤلية وحزم، وتؤكد في الوقت ذاته على عقم أي محاولات لدعم الإرهاب المتداعي تحت ضربات جيشنا.

وأضافت القيادة العامة للجيش السوري في بيان لها، أن مثا هذه الاعتداءات السافرة لن تؤدي إلا إلى تحقيق مزيد من الإنجازات في مكافحة الإرهاب على كامل الأراضي السورية وإلى مزيد من الإصرار على استمرار قواتنا المسلحة الباسلة بالقيام بواجبها المقدس بالدفاع عن الوطن وأمن مواطنيه على الوجه الأكمل والقضاء على الأرهاب بمختلف أشكاله ومسمياته وأذرعه في سوريا.

واستهدفت غارات إسرائيلية، فجر اليوم، خمسين موقعا تابعا للقوات الإيرانية في سوريا، ردا على إطلاق 20 صاروخا على هضبة الجولان المحتلة، بحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، رونين مينليس، إن الجيش شن هجومه بعد إبلاغ روسيا والنظام السوري بنيته استهداف مواقع في سوريا، وفق الموقع الإكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.