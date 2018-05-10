السيطرة على حريق في مزرعة مواشي بالبحيرة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، بقيادة العميد جمال ياسين، اليوم، على حريق بمزرعة للمواشي بمركز أبو حمص، دون حدوث إصابات.

وتلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة أبوحمص، بنشوب حريق بمنزل بقرية قافلة دائرة المركز.

وتبين نشوب حريق بحظيرة ماشية مسقوفة بالأخشاب وقش الأرز، وتمت السيطرة عليه وإخماده، دون حدوث إصابات.

وأسفر الحريق، عن احتراق 2 دراجة بخارية "توك توك"، بدون لوحات معدنية، ونفوق 4 رؤوس ماشية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأبلغت النيابة لمباشرة التحقيقات.