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الوطن

محافظ الإسماعيلية يتفقد لجان امتحانات الإعدادية بمدارس المحافظة

منذ 17 دقيقة
كتب: عبيرالعربي
محافظ الإسماعيلية يتفقد لجان امتحانات الإعدادية بمدارس المحافظة

محافظ الإسماعيلية ووكيل التعليم يتفقد لجان

تفقد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم، برفقة فاخر عبدالعزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، عددا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، بينها لجنة مدرسة الشهيد محمد طه بخيت الإعدادية بنين "عتاقة" سابقا، والتي تضم إلى جانبها مدرسة أرض المشتل بإجمالي 6 لجان، يمتحن بها 114 طالبا، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادة الجبر، والإحصاء فترة أولى، والحاسب الآلي فترة ثانية.

واطمأن طاهر على سير اللجان، وسأل الطلاب عن مستوى الامتحان، فيما راجع المحافظ إجابات الأسئلة للتأكد من قياس مستوى الأسئلة، قائلا: "لازم الواحد يتأكد بنفسه إن الطلاب مرضيين، والأسئلة من واقع المنهج، وده مش هيتحقق إلا من خلال إجابات الامتحان".

كما تفقد المحافظ ووكيل التعليم، مدرسة أسماء بنت أبي بكر الإعدادية بنات، التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية، والتى تضم 10 لجان، بإجمالي 199 طالبة حيث اطمأن المحافظ علي حضور الطلاب وانخفاض نسبة الغياب.

وأكد طاهر للطلاب على أهمية التعليم بصفتة أهم عناصر تقدم الشعوب، مشيدا بمستوى الامتحانات في يومها الثالث، والتى انعكست علي عدم شكوى الطلاب.

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