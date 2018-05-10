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الوطن

"مهمة مستحيلة" برنامج كاميرا خفية على "القاهرة والناس" في رمضان

منذ 31 دقيقة
كتب: أحمد حسين صوان
"مهمة مستحيلة" برنامج كاميرا خفية على "القاهرة والناس" في رمضان

أحمد الخطيب

يستعد أحمد الخطيب وعلاء حلمي، المراسلان ببرنامج "نفسنة"، لتقديم برنامج كوميدي جديد، بعنوان "مهمة مستحيلة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، وذلك خلال شهر رمضان المبارك.

وتدور فكرة "مهمة مستحيلة" -برنامج كاميرا خفية- حول اختيار أحد الأشخاص من الشارع، وتوجيهه لكي يخدع شخصًا آخر يتم اختياره بشكلٍ عشوائي، ويدور ذلك في إطار كوميدي خفيف.

وكانت إدارة قناة "القاهرة والناس"، انتهت من وضع الخريطة البرامجية لها التي ستعرضها في شهر رمضان المبارك، حيث تضم مجموعة متنوعة من البرامج وكذلك المسلسلات، التي تتناسب مع اهتمامات المشاهدين المختلفة.

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