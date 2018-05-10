استجابة لـ"الوطن".. بدء تحويل مستشفى ناصر المركزي لـ"عام" ببني سويف

تفقدت لجنة من إدارة التخطيط بمديرية الصحة في بني سويف، اليوم، مستشفى ناصر المركزي، بناء على توجيهات الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، بالبدء في تطوير وتجهيز مستشفى ناصر بعد تحويلها لمستشفى عام، بناء على قرار الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة.

وتابعت اللجنة التي ضمت الدكتور أحمد العيسوي مدير إدارة التخطيط، يرافقه الدكتورة هايدي محمد مساعد مدير إدارة التخطيط، والمهندسات أسماء محمد، وأسماء عيد بمعاينة المستشفى، ووضع تصور مبدئي للتوسعات والتطوير بها، ووضع خطة مبدأية لرفع كفائاتها، وتجهيزها كمستشفى.

كان الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، قرر مطلع الأسبوع الحالي، تحويل مستشفى ناصر المركزي ببني سويف، إلى مستشفى عام، وزيادة عدد الأسرة بالمستشفى إلى 200 سرير، إضافة إلى توفير اعتماد مالي وقدره مليون جنيه لإجراء تعاقدات في تخصصات الأطباء والاستشاريين في التخصصات المختلفة.

ونشرت "الوطن" في عددها رقم 2195 الصادر، بتاريخ الخميس 3 مايو الجاري، تقريرا يرصد حالة المستشفى بعنوان: مستشفى "ناصر" ببني سويف.. سرير لكل مريضين وعناية مركزة مهددة بالغلق، ورصد نقص عدد الأسرة، فضلا عن أن العناية المركزة مهددة بالإغلاق بين الحين والآخر لنقص تخصص أطباء العناية المركزة بالمستشفى، وحصولهم بعضهم على إجازات، إضافة إلى نقص الأجهزة الطبية.

وطالب أهالي مركز ناصر، خلال التقرير الذي نشرته "الوطن"، بتحويل المستشفى من مركزي إلى مستشفى عام خاصة بعد نقل تبعية مستشفى بني سويف العام إلى الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة.