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13 مليار جنيه انخفاضا في رأسمال البورصة بختام جلسة الأسبوع

منذ 23 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
13 مليار جنيه انخفاضا في رأسمال البورصة بختام جلسة الأسبوع

البورصة - ارشيفية

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تداولات جلسة نهاية الأسبوع على تراجع، بضغط مبيعات المستثمرين المصريين والعرب، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 962 مليار جنيه، فاقداً 13 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.75% عند مستوى 17155 نقطة، فاقداً 305 نقطة ،وتراجع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.94% عند مستوى 853.53 نقطة، فيما انخفض مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً بنسبة 1.32%، عند مستوى 2195 نقطة،وانخفض مؤشر "إيجي إكس 50" متساوي الأوزان بنسبة 0.98% عند مستوى 2930 نقطة.

وبلغ حجم التداول نحو 316.2 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 30.11 ألف عملية، واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب للشراء بصافي 20.2 مليون جنيه، فيما اتجه المصريون والعرب للبيع بصافي 7.2 مليون جنيه و13.06 مليون جنيه على التوالي.

فى سياق أخر احتلت البورصة المصرية خامس أفضل أسواق المال أداء في العالم منذ بداية 2018 وحتى يوم أمس.

كما احتلت البورصة المصرية المركز الثاني أفريقيا والمركز الأول عربيا، وتصدرت فنزويلا قائمة الأفضل أداء بعد أن ارتفع مؤشرها "IBC Caracas" بنسبة 1304.26%، تلاه مؤشر بورصة "PFTS" الأوكرانية بنسبة 50.58%، ثم مؤشر بورصة غانا "GSE" بنسبة 34.92%.

واحتل مؤشر بورصة "UX" الأوكرانية المركز الرابع بنسبة 32.75%، وفي المركز الخامس البورصة المصرية التي ارتفع مؤشرها الرئيسي "EGX30" بنسبة 16.25% منذ بداية 2018.

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