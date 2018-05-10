"تعليم دمياط" يحصد المركز الثاني في أوائل طلبة التعليم الفني

قال السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، إنه تم تكريم الطلاب المتميزين على مستوى الجمهورية في مسابقة أوائل الطلبة للتعليم الفني بتخصصاته المختلفة، والتي أقيمت باتحاد الطلاب بالعجوزة.

حضر التكريم الدكتور أحمد الجيوشي نائب الوزير للتعليم الفني، والمهندس حسن مشعل رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، وأحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، وعدد من قيادات الوزارة.

وفازت الطالبات يمنى كمال القباني، وندى على سعد من مدرسة دمياط الزخرفية بنات بالمركز الأول في مسابقة أوائل طلبة "شعبة الزخرفة العملي"، كما فازت الطالبات مريم رشاد الشناوي ومنار فرج أحمد سالم والطالب خالد السيد البكري حسانين من مدرسة كفر البطيخ التجارية بالمركز الأول في مسابقة أوائل الطلبة "الشعبة القانونية".

كما فاز الطلاب يوسف السيد محمد مايلو وأسماء أحمد أحمد برغوث، وإسراء خالد باهي رمضان في "شعبة فن الطهو"، والطلاب عبدالرحمن محمد رضا الملكي ورحمة محمد عصمت طبل، وندى عيد عبده العفيفي في "شعبة مكاتب أمامية"، والطلاب حسام يحيي زكريا الشرايدي وعمار محمد مسعد رجب وعمر محمد مسعد رجب في "شعبة فن خدمة"، والطلاب بمدرسة رأس البر المتقدمة للشؤون الفندقية والخدمات السياحية.

وتوج الجيوشي، خلال الاحتفالية، الطلاب الفائزين، وتم تسليمهم الميداليات، وشهادات تقدير لجميع القائمين على تلك المسابقة، ومنح درع الوزارة للمحافظات الخمس الأوائل على مستوى الجمهورية، حيث فازت محافظة دمياط بالمركز الثانى.

وهنأ سويلم، الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، على ما حققه أبنائه طلاب التعليم الفني من فوز كبير، كما هنأ الطلاب والطالبات الفائزين والقيادات التعليمية في المحافظة.

وأوضح وكيل "تعليم دمياط"، أن الاقتصاد الحقيقى يقوم على أكتاف خريجى التعليم الفنى، ومستقبل هذا البلد للتعليم الفنى، وإصرار الطالب وتصميمه وعزيمته.