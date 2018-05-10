وزير خارجية هولندا يشيد بمشروعات "العربية للتصنيع" في الزراعات المحمية

قال الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، إن الاعتماد على الزراعات المُكثفة، له أهمية كبيرة في سد الفجوة الغذائية، وذلك من خلال حلول علمية مدروسة، حيث يتم التغلب "بأحدث الأساليب العلمية" على مشاكل نُدرة المياه، مشددا على أهمية الاستفادة من الخبرة الهولندية المُتميزة في مجال الصُوب والبيوت الزراعية.

جاء ذلك، في تصريحات صحفية، له، اليوم، على هامش استقباله وزير خارجية دولة هولندا، ستيف بلوك والوفد المُرافق له، بالإضافة إلى لورنس ويستهوف، سفيرها بالقاهرة، من أجل تبادل الخبرات والتعرف على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا المصرية وأنشطة الهيئة العربية للتصنيع والمشروعات المُستقبلية، في إطار الاستفادة من أحدث ما توصل إليه العالم في مجال الزراعات المحمية.

وأضاف عبد العزيز أن الجانب الهولندي أكد تعزيز التعاون في مجال البحوث الزراعية وزيادة نسب التصنيع المحلي للصُوب والبيوت الزراعية.

فيما أوضح "بلوك"، أن الهيئة العربية للتصنيع حققت خطوات ملمُوسة وأصبحت رائدة في مجال الزراعات المحمية، مشيدا بقدرة مهندسي الهيئة وفنييها على استيعاب أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.

زذكر وزير الخارجية الهولندي أن مصر وبلاده تواجهان تحديات الزيادة السكانية وتدبير الاحتياجات الغذائية من خلال إقامة الصوب الزراعية والتوسع فيها، حيث لدى هولندا خبرة في هذا المجال، وتتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لإنجاح هذا المشروع الطموح.

وفي سياق مُتصل، شدد الفريق عبد العزيز سيف الدين، على أهمية استخدام البيوت والصُّوب الزراعية ونقل المعرفة المُتخصصة وأحدث ما وصل إليه العلم، من أجل تعميم التجربة في شتي ربوع مصر، مشيرا إلى أن زيارة مسئول بهذا المُستوى الرفيع، تؤكد مكانة مصر حاليا ودورها الرائد بالمنطقة.

وأشاد وزير الخارجية الهولندي، عقب تفقده مراحل إنشاء البيت الزراعي الزجاجي بمقر الجهاز التنفيذي للهيئة العربية للتصنيع، بالدور الذي تقوم به الهيئة في تصنيع الصُوب والبيوت الزراعية، وخبراتها المُكتسبة من خلال التعاون مع الخبراء الهولنديين، مؤكدا تعزيز التعاون في هذا المجال مستقبلا.

يُذكر أنه قد سبق وَوُقِّعَ عقد مع شركة هولندية مُتخصصة، لإنشاء بيت زراعي زجاجي على مساحة 4 أفدنة تقريبا، على أن يتم نقل المعرفة "Know how" من خلال المُمارسة العملية لتلك التجربة المُتميزة والواعدة في مُستقبل الزراعة المصرية.

كما حصلت الهيئة العربية للتصنيع مُؤخرا علي الشهادة الدولية للمُمارسات الزراعية الجيدة والتي بموجبها يمكن تصدير مُنتجات الصُوب الزراعية من إنتاج الهيئة للسوق الخارجي وبإعتماد دولي وقا لمعايير الجودة العالمية.