"مرور الوادي الجديد" يعيد فتح الطرق السريعة بعد هدوء العواصف

قال العقيد عادل فوزي، مدير الإدارة العامة لمرور الوادي الجديد، اليوم الخميس، إنه تم إعادة فتح الطرق المغلقة في نطاق المحافظة بسبب العواصف الترابية بإجمالي 6 طرق سريعة.

وأضاف العقيد حكيم أحمد شلبي، وكيل إدارة مرور الوادي الجديد، أنه تم إعادة فتح جميع الطرق المغلقة بالمحافظة وهي طرق "باريس - الأقصر"، و"الخارجة – أسيوط"، و"الداخلة – الخارجة"، و"الداخلة – العوينات"، و"الداخلة – الفرافرة"، و"الفرافرة – القاهرة"، عقب هدوء العواصف الترابية، ووضوح الرؤية الأفقية والرأسية على جميع الطرق السريعة والداخلية بالمحافظة.

وأوضح حكيم، أن الإدارة نشرت أكمنة ثابتة ومتحركة بجميع الطرق بهدف توعية مستخدمي هذه الطرق بتعليمات وإرشادات القيادة في مثل هذه الظروف الجوية.