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الوطن

وزير الصحة: تطبيق التأمين الصحي الشامل في أغسطس وسبتمبر المقبلين

منذ 50 دقيقة
كتب: محمد مجدي
وزير الصحة: تطبيق التأمين الصحي الشامل في أغسطس وسبتمبر المقبلين

د.أحمد عماد الدين وزير الصحة

أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان أنه من المنتظر بدء تطبيق منظومة قانون التأمين الصحي الشامل الجديد خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين، وذلك بعد تمام اكتمال المنظومة والتأكد من جاهزية الوحدات والمستشفيات.

وفيما يتعلق ببداية التنفيذ، قال وزير الصحة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس في مركز تدريب الأطباء بالعباسية، إنه تم تجهيز 37 وحدة صحية في بورسعيد لتقديم الخدمة لـ750 ألف مواطن يحمل رقم قومي أي بواقع 20 الف مواطن لكل وحدة صحية.

وأوضح الوزير، أنه تم تجهيز 11 مستشفى، وهي: "الزهور والمصح البحري والمبرة، وبورفؤاد كمستشفيات مستوى ثاني، ومستشفى بورسعيد العام، كمستوى ثالث، ومستشفيات أحادية التخصص وهي: التضامن لأورام الكبار، والنصر لأورام الأطفال، والنصر للاطفال، ومستشفى الرمد، ومستشفى الأمراض النفسية، ومستشفى الإصابات أبو خليفة والتي تبعد 40 كيلومترا على مدخل بورسعيد، حيث تحتوي على 130 سريرًا؛ وتعتبر من أفضل المستشفيات في الشرق الأوسط ، وبها مهبط للطائرات الإسعافية"، مبينا أنه تم التعاقد مع مستشفى العسكري في بورسعيد وهيئة قناة السويس.

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