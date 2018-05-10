زعيم "حماس" في غزة يؤيد اقتحام السياج الفاصل مع إسرائيل

أعلن زعيم حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، اليوم، أنه لا يرى ضيرا من اقتحام آلاف الفلسطينيين السياج الحدودي مع إسرائيل خلال احتجاجات مقررة الأسبوع المقبل تتزامن مع انتقال السفارة الأمريكية إلى القدس.

وفي أول لقاء مع وسائل الإعلام الإجنبية منذ تعيينه رئيسًا للحركة في قطاع غزة عام 2017، عبر السنوار عن رغبته في رؤية آلاف الفلسطينيين يعبرون باتجاه إسرائيل ضمن الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من شهر.

وردا على سؤال عما يتوقعه من الاحتجاجات الإثنين والثلاثاء المقبلين، قال السنوار "لا أحد يستطيع أن يتصور ما الذي سيكون بالضبط، ولكن نستطيع أن نضمن شيئا واحدا هو أن هذا الحراك سلمي".