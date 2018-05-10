تسجيل الدخول

الوطن

زعيم "حماس" في غزة يؤيد اقتحام السياج الفاصل مع إسرائيل

منذ 16 دقيقة
كتب: وكالات
زعيم "حماس" في غزة يؤيد اقتحام السياج الفاصل مع إسرائيل

السنوار

أعلن زعيم حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، اليوم، أنه لا يرى ضيرا من اقتحام آلاف الفلسطينيين السياج الحدودي مع إسرائيل خلال احتجاجات مقررة الأسبوع المقبل تتزامن مع انتقال السفارة الأمريكية إلى القدس.

وفي أول لقاء مع وسائل الإعلام الإجنبية منذ تعيينه رئيسًا للحركة في قطاع غزة عام 2017، عبر السنوار عن رغبته في رؤية آلاف الفلسطينيين يعبرون باتجاه إسرائيل ضمن الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من شهر.

وردا على سؤال عما يتوقعه من الاحتجاجات الإثنين والثلاثاء المقبلين، قال السنوار "لا أحد يستطيع أن يتصور ما الذي سيكون بالضبط، ولكن نستطيع أن نضمن شيئا واحدا هو أن هذا الحراك سلمي".

أخبار متعلقة

"السنوار": المصالحة الفلسطينية قرار استراتيجي لا رجعة عنه

"السنوار": المصالحة الفلسطينية قرار استراتيجي لا رجعة عنه
مصادر لـ"الوطن": الوفد الأمني المصري يلتقي "السنوار" في "قطاع غزة"

مصادر لـ"الوطن": الوفد الأمني المصري يلتقي "السنوار" في "قطاع غزة"
"السنوار" يُحذر من انهيار المصالحة بين فتح وحماس

"السنوار" يُحذر من انهيار المصالحة بين فتح وحماس
السنوار: مسيرات العودة بغزة حالة وطنية.. وانتظروا زحفنا قريبا

السنوار: مسيرات العودة بغزة حالة وطنية.. وانتظروا زحفنا قريبا

التعليقات

مصر تنافس على رئاسة

أحدث الأخبار

لأول مرة منذ 60 عاما.. البشير يطلق مبادرة لوضع دستور دائم للبلاد

لأول مرة منذ 60 عاما.. البشير يطلق مبادرة لوضع دستور دائم للبلاد

4 ملايين مشاهدة لبرومو "فوق السحاب" لهاني سلامة

4 ملايين مشاهدة لبرومو "فوق السحاب" لهاني سلامة

رئيس هيئة الرقابة الإدارية: نعمل على الوقاية من الفساد قبل وقوعه

رئيس هيئة الرقابة الإدارية: نعمل على الوقاية من الفساد قبل وقوعه

بكري مناشدا الحكومة لتأجيل إزلات المباني: "الناس بتصرخ في الشوارع"

بكري مناشدا الحكومة لتأجيل إزلات المباني: "الناس بتصرخ في الشوارع"

بكري عن غناء فضل شاكر تتر مسلسل رمضاني: "جايبين إرهابي يغني في مصر"

بكري عن غناء فضل شاكر تتر مسلسل رمضاني: "جايبين إرهابي يغني في مصر"

اختيارات الوطن

سامي عبد الراضي يكتب: 13 سؤالًا في «مذبحة الرحاب».. قد تحل اللغز

سامي عبد الراضي يكتب: 13 سؤالًا في «مذبحة الرحاب».. قد تحل اللغز

من هو قاسم سليماني الذي تزعم إسرائيل أنه قصف أراضيها؟

من هو قاسم سليماني الذي تزعم إسرائيل أنه قصف أراضيها؟

"رحلة أفضت لإهانة".. مشرفة "الشباب والرياضة" تصف ذوي إعاقة بـ"العجزة"

"رحلة أفضت لإهانة".. مشرفة "الشباب والرياضة" تصف ذوي إعاقة بـ"العجزة"

رمضان يُنعش سوق الفراشة.. يا رب كتر أرزاقنا

رمضان يُنعش سوق الفراشة.. يا رب كتر أرزاقنا

شعار القليوبية: سنبلة وترس وقناطر.. و«مبولة»

شعار القليوبية: سنبلة وترس وقناطر.. و«مبولة»

الأكثر قراءة

عاجل